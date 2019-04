URIAH HEEP Revival v Rokáči Vinohrady

Nejlepší revival kapely URIAH HEEP v Evropě! Krásná, melodická muzika, nenapodobitelný zvuk Hammond B3, perfektní a krásně laděné vokály. Nejlepší skladby URIAH HEEP z období působení Davida Byrona a Kena Hensleyho, jako např. Bird of prey, Sunrise, Stealin´, Seven stars, July morning, Circle of hands, Sweet freedom, Easy livin´, Look at your self, Rain, Gypsy, Lady in black a další. Repertoár je obohacen o skladbu Set Me Free (From Yesterday) ze sólového alba Ken Hensley & Live Fire "Faster". Vysokou kvalitu URIAH HEEP REVIVAL s nadšením ocenil i kytarista Mike Box a klávesista Ken Hensley. Na koncert zve Mostecký hudební spolek Bedřich Ziegler - zpěv Vít Zábranský - kytara, zpěv Martin Uxa - klávesy, zpěv František Larry Krofta - basová kytara, zpěv Marcel Kříž - bicí