Historicky prvni varhanni koncert v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. Varhanní koncert duchovní hudby se odehraje v neděli 10. září od 18 hod.

S duchovní varhanní hudbou vystoupí Přemysl Kšica, pedagog a varhaník chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, pěvecky doprovodí Jakub Koś.

Program koncertu:

Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742) – Toccata C dur

Girolamo Frescobaldi (1583–1643) – Magnificat

Johann Pachelbel (1653–1706) – Ciacona in f

Antonio Vivaldi (1678–1741) – Domine Deus

Georg Böhm (1661–1733) – Partita na chorál Freu dich sehr, o meine Seele

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Ave verum corpus

J. K. F. Fischer (1665–1746) – Chaconne in F

Antonín Dvořák (1841–1904) – Biblické písně (výběr)

Přemysl Kšica (1981) – Improvizace

Edvard Grieg (1843–1907) – Ave Maria