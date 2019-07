Večerní prohlídka Zoo

Zoologický zahrada

Zajímá vás, jak to vypadá v Zoo po setmění? Abyste to zjistili, nemusíte se tam nechat zamknout. Vyražte na poklidnou procházku po Zoo po zavíračce. Začíná v půl osmě a trvá okolo dvou hodin. Určena je pro dospělé a děti starší desíti let. Poklidná procházka ztichlou zoologickou zahradou po zavírací době je určena pro dospělé osoby a děti od 10 let. Cena pro dospělého je 220 korun pro děti 110 korun. Objednávka předem nutná.