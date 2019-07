Doma - music pub

Momentálně jeden z nejžádanějších a nejvyhledávanějších raperů zavítá už 20. zaří poprvé do Ústí nad Labem a to do music pubu Doma v rámci jeho Černobílej svet tour 2019. Poslední lístky jsou stále k sehnání na místě za 300 korun.