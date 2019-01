Vladimír Mišík & ETC

Dům kultury

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes.

Pro nemoc zrušeno, náhradní termín bude upřesněn.