Všechno bude

Veřejný sál Hraničář

Zimní výlet sleduje jízdu dvou školáků za volantem kradeného auta. Zahrne zastávky od psa přes mladou stopařku až k policejní stanici, všude používá humor. Film získal na letošním karlovarském festivalu cenu za nejlepší režii.

CZ/SLO/PL/SK, režie Olmo Omerzu, 2018, 85 min

Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…