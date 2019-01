Všechno bude - Filmový klub F.20

Bárka kafe zve na promítání filmu Všechno bude.

Film je o svobodě, volnosti a chlapeckém dospívání podle scénáře Petra Pýchy. Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s policistou (Martin Pechlát) a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…

vstupné 70 Kč (zlevněné 50 Kč), rezervace míst na e-mailu barkakafe@fokuslabe.cz / rezervované vstupenky se kupují na baru v den projekce / rezervace na film propadají 5 min před začátkem kina – poté mohou obsadit místa případně další zájemci bez rezervací