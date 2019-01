Výlet pro náročné cyklisty

Tenhle výlet je pro vás vhodný pokud se nepovažujete za žádného začátečníka a nevadí vám se trochu zapotit. Prvních 15 kilometrů vyrazte po Labské stezce směrem k Litoměřicím. V Libochovanech ale zamiřte do Ploskovic, které jsou vzdálené 28 kilometrů. To je vzhledem k stoupání terénu nejnáročnější úsek cesty. V Ploskovicích si můžete prohlédnout tamní zámek. Pak pokračujte dalších 15 kilometrů do Velkého Března. Tam můžete rovněž navštívit zámeček nebo rovnou pokračovat přes Třebušín zpátky do Ústí.