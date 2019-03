Výstava A co nám zbývá teď? v Galerii Emila Filly

Výstava A co nám zbývá teď? reflektuje opětovnou společenskou proměnu pohledem českých umělkyň a umělců generace mileniálů. Jedenáct autorů vyjadřuje svou tvorbou obavy ze současného stavu světa. Svou aktuální obavu tak na výstavě odhalují čeští umělci Matěj Al-Ali, Tereza Bonaventurová, Romana Drdová, Filip Hauer, Šimon Kadlčák, David Přílučík, Dana Sahánková, Tomáš Spevák, Johana Střížková, Roman Štětina a Jiří Žák. Oslovení autoři jsou záměrně vybráni ve věkovém rozmezí ročníků 1983 – 1992, aby tak co nejautentičtěji reprezentovali hlas naší doby. Ve své tvorbě využívají nejrůznější média od klasické malby, sochy, performance, site specific instalací, až po počítačovou hru, kterou si návštěvník bude moci sám zahrát. Vernisáž výstavy A co nám zbývá teď? se uskuteční ve středu 10. dubna od 19 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V rámci vernisáže proběhne performance studentů ateliéru Jiřího Kovandy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.