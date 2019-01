Veřejný sál Hraničář

Cestou do práce potká Ania uprostřed parku vlka. Jeden pohled do očí šelmy jako by jí změnil život – vlastní minulost i současnost jí najednou přijde šedivá a nezajímavá. Posedne ji touha vlka znovu spatřit.

Německo, režie Nicolette Krebitz, 2016, 97 min