Work & Travel USA

Literární kavárna

Když jsme byli malí, bylo naším snem procestovat celý svět. Takové dobrodružství nám přináší programy Camp Leaders a Resort Leaders.

Přijď si vyslechnout informace o tom nejlepším rozhodnutí, které jsme my udělali a které změní život i tobě!

Povíme ti, jak jsme se do USA dostali my, co programy obnáší a jaké skvělé cestování na tebe čeká.

Takže už na nic nečekej a zjisti, že vyrazit na Work & Travel do USA není až tak složité ani drahé, jak si asi myslíš!