Workshop Open Call 2019

Sníte o kariéř režiséra, ale nevíte, kde začít? Máte rádi výzvy? Nebo jen máte chuť vytvořit svůj vlastní film?

Máte šanci přihlásit svůj námět a vytvořte krátký film na workshopech My Street Films na adrese info@mystreetfilms.cz. Do 25. dubna stačí poslat námět. Lektoři vyberou až 8 uchazečů z každého města do 29. dubna. Workshopy probíhají od 1. 5. – 3. 9., během nich budete mít šanci zajít zdarma na všechny přednášky a odborně konzultovat tvorbu svého filmu. Hotové filmy postupují do My Street Film Awards a vítězného film bude promítán na MFDF Ji.hlava.