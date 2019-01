Ze světa kachlových kamen v knihovně

Kdy: pondělí 21. 5. 2018, 17:00

Kde: W. Churchilla 3, sál – 3. patro

Přednášející: Mgr. Jitka Šrejberová, PhD.

Vstupné: Registrovaní čtenáři a majitelé rodinných a senior pasů mají vstup ZDARMA, ostatní platí 50,– Kč

Přednáška Ze světa kachlových kamen vychází z přípravy výstavy Svět kachlových kamen, pořádané v Oblastním muzeu v Mostě (1. 12. 2017 – 31. 5. 2018). Přednášející, kurátorka výstavy, Vás zavede do světa, který má svou dlouhou minulost i budoucnost – do světa, kde se snoubí krása, technický um a vzájemná sounáležitost. Seznámíte se s vývojem kachlových kamen od jeho počátků až po současnost. Zprostředkuje Vám, jaký význam kachlová kamna ve vývoji infrastruktury objektů mají a k jakým proměnám jejich formy v dějinách docházelo. Zároveň Vám umožní nahlédnout do tajemství kamnářského řemesla, které je spojnicí řady dalších oborů.