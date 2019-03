Železniční muzeum Zubrnice

Zubrnice

Železniční museum Zubrnice vítá své návštěvníky už od roku 1996. Dozvíte se zde zajímavosti železniční historie, můžete se svézt na pákové drezíně, vyzkoušet si spustit přejezdové zabezpečovací zařízení v expozičním voze, nebo naopak v klidu relaxovat při pohledu na scenerii českého středohoří dokreslenou souborem lidové architektury v Zubrnicích.

K vidění jsou staré fotografie, dokumenty, různé železniční „drobnosti“ související s historií této dráhy. Srdcem expozice ve skladišti je funkční modelové kolejiště stanice Levín v měřítku 1:45. V nádražní budově je dále umístěna dopravní kancelář výpravčího s dobovým vybavením, čekárna pro cestující a místnost mapující činnosti zdejšího spolku zachraňujícího trať a nádražíčko.

Otvírací doba muzea je od 6.4.2019 do 28.10.2019 mimo prázdniny celosezónně pouze o víkendu, v červenci a srpnu 2019 je pak rozšířena od úterý až do neděle. Vždy v čase 10 - 17 hodin. Vstupné je od úterý do pátku 40 / 20 Kč (jen letní prázdniny) v sobotu a neděli celosezónně je vstupné dobrovolné.