- Číslo na krajskou hygienu +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Dát informaci, jak a kde si nechat nakoupit v okolí…

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem je od 13. března až do odvolání uzavřena

- Ústecká zoo zavřená od 13. března do odvolání

- Jan Přeučil - Bláznovy zápisky, pondělí 16. března, v Národním domě Ústí nad Labem, "Představení musíme přeložit na jiný termín. Kdy se uskuteční zatím nevíme. Vstupenky zůstávají v platnosti a držitelé lístků mohou napsat e-mail na for@agenturafor.cz či a.kymlicka@volny.cz a my jim pak nový termín sdělíme,“ řekl Zdeněk Kymlička z agentury For, který pořádá Forbína.

- Bonifanti 55 let, pátek 13. března, Národní dům v Ústí nad Labem. Vstupenky zůstavají v platnosti. Náhradní termín bude asi 31. října 2020

- Lotrando a Zubejda, neděle 15. března, Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Vstupenky lze vrátit v obvyklých hodinách (úterý – pátek 11.30 – 17.00).

- Houpací koně, sobota 21. března, KD Chlumec

- ples "Šibřinek", sobota 14. března, KD Svoboda v Libouchci

- Miroslav Donutil - Na kus řeči, 19. březen, Dům kutury v Ústí nad Labem. Představení bude přesunuto na náhradní termín. Vstupenky se nevracejí, zůstávají v platnosti.

- Ivo Toman - Debordelizace vztahů TOUR, 24. března, DK Ústí nad Labem. Přednáška bude přesunuta na náhradní termín 1. 12. 2020. Vstupenku je možné vrátit v informačním středisku města na Mírovém náměstí, jinak zůstávají v platnosti.

- California Dreams - Testosterone Tour 2020, 28. března, DK Ústí nad Labem. Termín konání je přesunut na 6. 6. 2020. V případě nehodícího se náhradního termínu je možné vstupenky vrátit v informačním středisku města na Mírovém náměstí, jinak zůstávají v platnosti.

- Veřejný sál Hraničář ruší veškerý plánovaný program, od 12. března do odvolání. Veškeré vstupné na představení na vyžádání Hraničář vrací.

- Činoherní studio je uzavřeno až do odvolání. Vstupenky zakoupené v kamenných obchodech lze vracet na pokladně ČS na Střekově. Pokladna má otevřeno ve všední dny od 14.30 do 20.00. Peníze za vstupenky zakoupené online bude společnost Colosseum zasílat zpět na váš účet a to do 30 dnů.

- Městské služby Ústí nad Labem uzavřely pro veřejnost provozovny Plavecký areál Klíše, Městské lázně, Zimní stadion, Areál Větruše.

- Muzeum města Ústí nad Labem uzavřeno od 12. března do odvolání

- V Chlumci je uzavřena: knihovna, tělocvična, kino, KD včetně předsálí a to od 13. března do odvolání

Společenské:

- Casting na Miss OK 2020, 22. března, v OC Forum Ústí nad Labem - „Všechny castingy budou přesunuty na červen 2020, semifinálová kola pak s největší pravděpodobností proběhnou po letních prázdninách. V platnosti zůstávají všechny doposud registrované přihlášky, a to i v případě, že účastnice jsou právě v maturitním ročníku a v září budou mít studium úspěšně zakončeno,“ řekla za organizátory akce Kateřina Kubálková.

- 26. ples sportovců, 20. března v DK Ústí nad Labem. Přesunu na 5. září 2020. Vstupenky zůstavají v platnosti.

- Telnický rohlík, sobota 14. března, Zadní Telnice. Pravděpodobný nový termín závodu v letošním roce bude v sobotu 19. prosince.

Sportovní:

FK Ústí nad Labem - FC Zbrojovka Brno, pátek 13. března od 18 hodin, Městský stadio Ústí

Basketbalová Sluneta zrušila všechny tréninky mládeže. Hlavní soutěž mužů NBL je přerušena.

Odloženo na neurčito je finále okresního futsalového poháru mezi FC NY Tiradores Ústí nad Labem a Bouráky Teplice.

Sezónu definitivně odpískala také druhá nejvyšší hokejová soutěž, Chance liga, ústecký Slovan je ale z obliga, neboť sezóna pro něj skončila už v sobotu posledním kolem nadstavbové části.



- Sportovní areál v Chlumci, od 13. března do odvolání

TIPY KAM VYRAZIT

- Erbenova vyhlídka na Dobětické výšině je otevřena celoročně, vstup se neplatí.

- Jezero Milada láká ke sportování i relaxaci. Kolem vodní plochy můžete běhat, jezdit na kole, procházet se či bruslit na inlinech. V létě slouží vodním radovánkám. Poblíž jezera je parkoviště. Dostanete sek němu zelenými autobusy linky 450, 454, 458 a 801. Vstupné se neplatí.

- Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce měří 12 metrů a slibuje zajímavou podívanou v jakémkoliv ročním období.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Magistrát města Ústí nad Labem

S účinností od pondělí 16. 3. budou úřední dny v pondělí od 8.00 hod. do 17.00 hod. a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod. V ostatní dny bude úřad pro veřejnost uzavřen.





Zavřené školky v Ústí nad Labem

Na základě jednání krizového štábu města Ústí nad Labem bylo s účinností od 16. 3. 2020 rozhodnuto o úplném uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem vyjma jeslí a MŠ Větrná. V provozu zůstanou městské jesle a Mateřská škola Větrná, která je v bezprostřední blízkosti nemocnice a která bude určena pro zaměstnance společnosti Krajské zdravotní a Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje.

Město Chlumec

S platností od pondělí 16.3.2020 do odvolání úřední dny Městského úřadu Chlumec pouze pondělí a středa (od 7:00 do 17:00, s polední pauzou 12:00 až 13:00). V ostatní dny je úřad pro veřejnost uzavřen.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ



Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Dopravní podnik Ústí nad Labem, nařízení platí od čtvrteka 12. března do odvolání: "Linky číslo 58 a 59 budou mimo provoz. Dále nebudou v provozu školní spoje na linkách číslo 9, 15, 19 a 27. Linka číslo 10 Skibus nebude v provozu,“ uvedl dopravní podnik. Změny se týkají také dalších spojů. Na lince 9 spoj s odjezdem ve 12.49 h od divadla bude končit v zastávce Nové Krematorium s odjezdem ve 13.14 h. Spoj s odjezdem ve 13.12 h z Kojetic nepojede. Na lince 15 nepojede spoj s odjezdem v 7.05 h z Vaňova do Revoluční, spoje do obce Dolní Zálezly pojedou bez omezení. Na lince 19 nepojede spoj s odjezdem v 7.27 h z Mírového náměstí na Václavské náměstí. Na lince 27 bude spoj s odjezdem ve 12.40 h ze zastávky Vozovna DP končit v zastávce Brná s odjezdem ve 13.37 h. Nepojede spoj ve 13.28 h z Církvic.

Linky DÚK

Provoz autobusových spojů linek DÚK bude upraven tak, že od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz. To znamená, že spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech negativními značkami 42 až 46 do odvolání POJEDOU. Naopak spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání NEPOJEDOU. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho 9 linek DÚK nebude v provozu vůbec (jen školní provoz).





JAK DODRŽOVAT HYGIENU