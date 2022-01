Upravovali nádrž a našli monstrum. Svět uchvátil nález pravěkého predátora

"Myslím, že jsem našel dinosaura," oznámil loni v únoru úřadům Joe Davis, pracovník Rutlandské přírodní vodní rezervace. Během terénních úprav v nádrži rezervace si všiml čehosi zvláštního, co se nejasně rýsovalo v bahně. Ale nebyl to dinosaurus. Byla to fosilie největšího ichtyosaura, jaký se kdy v Británii našel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dosud největší nalezenou fosilii ichtyosaura v Británii objevil Joe Davis. Měřítko pro snímek poskytl svým tělem paleontolog Dean Lomax | Foto: Se svolením Anglian Water, Matthew Power