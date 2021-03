Miliony z nich každý rok překonali čtyři tisíce kilometrů dlouhou pouť. Nyní se ale jejich druh dostal na hranici vyhynutí. Počet západních monarchů stěhovavých se velmi rychle a strmě snížil na rekordně nízké hodnoty. „Při posledním tahu už jsme napočítali jen necelé dva tisíce motýlů,“ informovali agenturu AP kalifornští vědci.

Každoročně sčítání tohoto babočkovitého motýla provádí na západním pobřeží Spojených států nezisková ekologická organizace Xerces Society, která se zaměřuje na ochranu bezobratlých živočichů. Monarchy, tyto ikonické motýly kalifornských pláží, sčítá již od 80. let minulého století, kdy byl propad v jejich počtech poprvé zaznamenán.

Z desítek milionů jedinců v minulém století, přes desetitisíce v prvním desetiletí tohoto tisíciletí se nyní jejich součty dostaly k letošním dvěma tisícovkám. Tradiční místa, kde tento motýl po cestě z Marin County na severu západního pobřeží USA do San Diega u hranic s Mexikem sedával, byla nyní pustá.

Monarcha stěhovavý migruje stejně jako stěhovaví ptáci. Na podzim zamíří z území u severozápadního Pacifiku na jih do Kalifornie, na jaře se vrací zpět. Cestou odpočívá vždy na stejných místech, dokonce i stromech, aby se prohřál. Do Kalifornie přilétá v listopadu a nyní by jeho smutné zbytky měly vyrážet zpět na sever. Na druhé straně Skalistých hor migrují jeho východní bratranci z jižní Kanady do středního Mexika. Podle vědců populace této migrační větve poklesla od poloviny 90. let minulého století o 80 procent. Propad na kalifornském pobřeží je ale ještě fatálnější.

Ještě v předcházející sezoně dobrovolníci napočítali kolem 29 tisíc motýlů, v sezoně 2018/19 pak 27 tisíc. „Letošní výsledek je ale naprosto skličující,“ řekla AP Sarina Jepsen, ředitelka oddělení ohrožených druhů v Xerces Society. Na ikonických zimovištích monarchů v Pacifik Grove letos dobrovolníci dokonce neviděli jediného motýla. Na další známá místa, jako Monarch Butterfly Grove u Pismo Beach a Natural Bridges Park, jich přiletělo jen několik stovek.

„Tyto lokality obvykle hostí tisíce motýlů. Jejich letošní nepřítomnost byla srdcervoucí pro dobrovolníky i návštěvníky, kteří se do těchto místa jako tradičně hrnuli. Doufali, že zde zahlédnou každoroční úctyhodné motýlí chuchvalce,“ pokračovala Jepsen.

Mizející rostliny i klimatické změny

Důvodů tak masivních úbytků je několik. Hlavním je postupné a vytrvalé mizení míst s klejichami, což jsou byliny, jejichž mléčným cukernatým nektarem se po cestě přednostně živí. Ty v Kalifornii mizí kvůli enormní výstavbě a masivnímu používání pesticidů a herbicidů. Nepomáhají ani klimatické změny, které mají na Kalifornii drtivý dopad. Mohutné požáry na západě USA v posledních letech a v loňském roce především mohly podle vědců ovlivnit rozmnožování i migraci tohoto amerického motýla, který na své cestě do zimovišť musí překonat přes čtyři tisíce kilometrů a který je zcela závislý na synchronizaci s jarem a rozkvětem divokých rostlin.

Studie z roku 2017, kterou vypracovali entomologové z Washingtonské státní univerzity, predikovala, že v okamžiku, kdy populace monarchů poklesne pod 30 tisíc jedinců na migrační cestě, z vysokou pravděpodobností rovnající se jistotě do deseti let tento motýl vyhyne. Pokud se urychleně neudělá něco pro jeho záchranu.

Monarcha stěhovavý není v USA chráněným druhem. V prosinci sice federální úředníci prohlásili motýla za kandidáta na „ohrožený druh“, zároveň ale přiznali, že to je tak vše, co nyní mohou udělat. Důvodem je dlouhá řada dalších živočišných a rostlinných druhů rovněž čekajících na získání statusu „ohrožený“.

Xerces Society přislíbila, že udělá vše pro záchranu ikonického hmyzu. Vyzvala i Američany, aby se zapojili. Stačí, když vysadí na svých zahradách časně kvetoucí rostliny produkující mléčný nektar. A nechají monarchy u sebe přistát a chvilku pobýt.

Monarcha stěhovavý



Denní motýl z čeledi babočkovitých.



Je známý svou každoroční čtyři tisíce kilometrů dlouhou poutí na jih: do středního Mexika u Sierra Nevady, nebo k hranicím USA u San Diega.



Na jaře se opět vrací do svých líhnišť v Severní Americe a Kanadě.



V Mexiku byla lokalita přezimování tohoto motýla vyhlášena biosférickou rezervací.



Rozkládá se na pomezí mexických států México a Michoacán, má rozlohu 56 000 ha a v roce 2008 byla zapsána na seznam světového dědictví.



V USA není stále zařazen mezi chráněné druhy.



Zdroj: Wikipedia