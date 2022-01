Skoro devadesát mrtvých, stovky zraněných, celé čtvrtě srovnané se zemí. Takovou spoušť za sebou zanechala série tornád a ničivých bouří, které se prohnaly čtyřmi státy USA v noci z 10. na 11. prosince. Nejvíce řádily v Kentucky. Svědkové popisovali, jak vzduchem létaly kamiony a z velkých budov zbyla pouze suť. Přesto, že šlo o nejničivější tornáda, jaká kdy byla v prosinci ve Spojených státech zaznamenaná, ta příští mohou být ještě mnohem horší. Alespoň to tvrdí skupina vědců, která nyní připravila simulaci toho, jaký vliv bude mít na zimní tornáda v budoucnosti změna klimatu. „Simulace ukazuje, že kvůli vyšším zimním teplotám budou tornáda intenzivnější," shrnuje server Science News .

Ve Spojených státech se zatím tornáda vyskytují mnohem častěji v teplých měsících - od března do července. Těch zimních ale pomalu přibývá, a podle vědců jich bude v budoucnu ještě víc. „Intenzitu tornád v zimních měsících by mohla ovlivnit změna klimatu, a to tak, že budou ještě mnohem horší, než se dříve očekávalo," píše Science News. Vědci výsledky simulace zveřejnili na podzimním setkání Americké geofyzikální unie.

Osminásobně silnější

Autoři simulace se snažili zjistit, zda existuje přímá souvislost mezi změnami klimatu, způsobenými lidskou činností, a proměnami toho, jak vypadají tornáda ve Spojených státech amerických. „V posledních dvaceti letech už jsme u tornád viděli proměnu v tom, že se odehrávají i v pozdějších měsících roku, a také se vyskytují ve více oblastech," upozornil atmosférický vědec Jeff Trapp z University of Illinois, který simulaci spoluvytvářel.

Vědci vzali informace o dvou tornádech, která řádila ve Spojených státech v roce 2013, a vypočítali, jak by se tyto vzdušné víry proměnily, kdyby se změnily jiné hodnoty, související s postupující změnou klimatu. „Jedno z tornád bylo v zimních měsících, konkrétně 10. února 2013 ve státě Missouri, druhé zkoumané zase z klasické tornádové sezony, řádilo v květnu v Oklahomě. Vědci pak nasimulovali jejich podobu při různých scénářích změny klimatu," popisuje simulaci web Science News.

Výsledky, které odborníci dostali, jednoznačně ukázaly, že změna klimatu bude znamenat také mnohem ničivější zimní tornáda. „Kvůli proměně klimatu podle simulace v budoucnu lidstvo čekají silnější tornáda jak v teplých, tak studených měsících. Ale v případě zimního víru došli vědci k závěru, že při zhoršené klimatické situaci by byl až osmkrát silnější, než byl reálně v roce 2013. Jen rychlost větru by se zvýšila o patnáct procent. Vysvětlením, proč by zimní bouře mohly být v budoucnu až o tolik ničivější je, že změna klimatu zřejmě zvýší pravděpodobnost výskytu velmi teplého vlhkého vzduchu v chladnějších měsících, což je důležitá složka pro prudké zimní bouře," uvádí web Science News.

Podle vědců jejich zjištění koresponduje s tím, jak vypadaly desítky tornád, které v USA řádily počátkem letošního prosince. „V ten večer jsme viděli přesně to, o čem mluví naše simulace," vyjádřil se vědec Trapp. Podle něj totiž k sérii tornád, která ničila obydlí ve čtyřech amerických státech přispělo pro dané období neobvykle teplé počasí.