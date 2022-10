Ani během pondělka nepadlo rozhodnutí, jak bude vypadat nová koalice v Ústí nad Labem. Už teď je ale jasné, jak by mohla vypadat příští čtyři roky městská rada, pokud by ANO nakonec se spoluprací se třemi uskupeními (PRO! Ústí, Vaše Ústí, UFO) souhlasilo. V jejím čele by v každém případě usedl primátor z ANO. Počty radních by pak vycházely z počtu mandátů, které jednotlivé subjekty v letošních volbách do zastupitelstva získaly. Tedy čtyři radní z ANO a sedm z trojbloku. Tři by mělo hnutí PRO! Ústí a po dvou radních by měly UFO a Vaše Ústí. Kdo konkrétně by v radě usedl, ale není ještě rozhodnuto. První zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Ústí nad Labem proběhne v pondělí 24. října od 12.30 hodin, do té doby by mělo být být o koalici jasno.