Nejmladších kandidátů je hned devět, tedy ve věku osmnácti let. Kandidují jak do městských obvodů Ústí nad Labem, tak v městech a obcích na Ústecku. Všichni jsou, až na jednu výjimku, kadeřnici, studenti. Celkem vstupuje do voleb sedmadvacet hnutí a politických stran, nebo volebních koalic.