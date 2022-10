Velmi jednoduché to bude mít hnutí SNK pro Povrly. To v patnáctimandátovém zastupitelstvu získalo osm hlasů a nemusí se při rozdělování funkcí vůbec ohlížet na ostatní zastupitele. Je vlastně na dosavadním starostovi Daliboru Pavlátovi a jeho příznivcích, jak bude funkce rozdělovat. „Je to lepší než minule. To jsme měli o jeden hlas méně. Je důležité, že se do zastupitelstva dostala spousta mladých lidí. My se sice na spolupráci s někým teď domlouvat nemusíme, ale určitě se zamyslíme nad tím, že bychom někoho oslovili,“ poznamenal starosta Pavlát.