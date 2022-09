PŘEHLED: Podívejte se na nové i staronové zastupitele Ústí nad Labem po volbách

Volební účast přitom nebyla nijak oslnivá, volit přišlo pouhých 34,85 procenta ústeckých voličů.

Zdroj: DeníkMezi „své“ samozřejmě dorazil i ústecký primátor Petr Nedvědický. Ten několik hodin před finálním oznámením výsledků věřil, že budou v čele a dal se slyšet, že na jejich výsledku se podepsala současná vládní politika.

„Ať si to někdo přizná nebo ne, prostě se musí projevit. Já se cítím velmi dobře, jsem rád, že se podařilo přesvědčit tolik voličů, aby jednak přišli, k volbám a jednak, aby vhodili své hlasy hnutí ANO. Věřím, že ocenili práci našeho hnutí ve prospěch města,“ řekl.

Volby v Ústí nad Labem



Účast: 35,01 %



ANO 2011 28,53 % 13 mandátů

PRO! Ústí 16,33 % 8 mandátů

Koalice SPD, Trikolora 11,22 % 5 mandátů

ODS 8,91 % 4 mandáty

Vaše Ústí 8,39 % 4 mandáty

ÚFO 7,99 % 3 mandáty

Bujará nálada nepanovala ani ve volebním štábu vládní ODS. Jednička a kandidát na primátora Michal Šidák v době, kdy už bylo víceméně jasné, že výsledek se bude pohybovat maximálně kolem osmi procent, poznamenal, že všichni sledují výsledky a čísla „tlačí očima“ nahoru. „Souhlasím, pro mne je překvapením, že jsou lidé nespokojeni s prací současného vedení města a přesto prakticky volili tak, jako před čtyřmi lety. Změnu asi nechtějí. Výsledek SPD je jasná reakce na současnou celostátní situaci,“ poznamenal.

Zároveň odmítl, že by se na bídném volebním výsledku podepsalo, že ve skutečnosti bydlí ve Velkém Březně. „Jde o Ústí, ne o mne. Skládat městskou radu, to bude hodně těžké,“ poznamenal s odkazem na různé možné osobní nechutě a nepřátelství mezi zastupiteli.

Výsledky komunálních voleb v Ústí nad LabemZdroj: Deník

Prakticky stejný výsledek zaznamenalo poměrně ambiciozní hnutí UFO. Kandidát na primátora Petr Křivan poděkoval těm, kdo hnutí volili. „Pro nás je to velké zklamání,“ připustil s tím, že na Ústí dopadlo heslo parlamentní opozice SPD a ANO, že komunální volby jsou referendem o vládě. „Což se evidentně podepsalo do výsledku voleb v našem městě. Ať už v opozici nebo v koalici budeme prosazovat naše programové priority,“ sliboval.

Na druhém místě se usadilo hnutí PRO! Ústí, které podle svého lídra Richarda Loskota obhájilo pozici dvojky v Ústí nad Labem. „Máme z výsledků radost. Mrzí nás rozštěpení názorových hlasů voličů ve vztahu k hnutí Společně, s nímž bychom vytvořili dosti silný názorový blok. Bohužel, Společně ztratilo tu pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva, je to ztráta hlasů voličů, které jsou nám blízké,“ poznamenal.

Skokani voleb, volební koalice SPD a Trikolóry s výsledky spokojeni. Jejich lídr ústecké kandidátky Bohumil Ježek poznamenal, že očekává s kolegy dvanáctiprocentní výsledky. „Zatím se to tak pohybuje, když bude mít těch jedenáct, budu spokojený,“ řekl v době, kdy začínalo být jasné, že překoná ODS i UFO, kolem jedenácti se poté hnutí drželo i poté.

Nejhůře ovšem dopadli jinak tradiční uvažovatelé, komunisté. „Sledujeme sčítání výsledků a mrzí nás, že lidé nepochopili, co se děje v tomto státě a nepodpořili nás alespoň do zastupitelstva ve městě, takže se jich nebude mít kdo zastat. Je nám to líto,“ poznamenal lídr kandidátky Pavel Vodseďálek a dlouholetý předseda finančního výboru ústeckého zastupitelstva.

Jejich konec v zastupitelských orgánech ostatně želel i ústecký primátor a de facto vítěz voleb za ANO Petr Nedvědický. „Já se domnívám, že komunisté byť nikdy nebyly součástí kolekce, tak měli svou vyvažující úlohu v zastupitelstvu města. Mnohokrát hráli i úlohu důležitého článku, který vyrovnával různé animozity. Možná, že nám to v budoucnu bude scházet, ale to si netroufnu odhadnout,“ dodal.