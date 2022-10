Text odmítnutí zveřejnilo na sociálních sítích, aniž by přitom přidalo své vlastní programové priority. Členové Trojbloku jsou prý tvrdým odmítnutím poměrně překvapeni.

Ústecké ANO potřebuje k vytvoření většinové koalice na magistrátu dva další politické subjekty. S jedinou výjimkou, hnutím PRO! Ústí. „Hnutí ANO 2011 dosáhlo v letošních komunálních volbách jeden z historicky nejsilnějších výsledků jednotlivé strany anebo hnutí v celé porevoluční historii. Proto považuje za své nezadatelné právo mít v jakémkoliv uskupení, kterého by se zúčastnilo, pozici primátora a většinu v Radě města,“ vzkázalo dalším případným zájemcům o spolupráci.

Zaslané programové priority prý nemůže vyjednávací tým ANO považovat za seriózní výchozí podklad k dalšímu jednání. Jejich uspořádání prý jenom potvrzuje účelovost vzniku Trojbloku jako nástroje k tvrdému nátlaku. „Údajná spojující lokálnost se však projevuje zejména ve snaze o prosazení zájmů specifických úzkých skupin. Autoři Trojbloku si asi neuvědomili, že také všichni zastupitelé za hnutí ANO jsou občané s trvalým pobytem na území města, tudíž stejně lokální jako zastupitelé Trojbloku,“ pokračuje text prohlášení na Facebooku.

Proto prý hnutí ANO považuje za nezbytné, aby Trojblok pro další jednání přehodnotil svoje stanovisko. „Nemusí to být Trojblok jako celek, ale i jeho jednotliví členové, pokud by se chtěli zúčastnit dalšího jednání a mínili svoje snahy o spolupráci seriózně,“ končí text.

Mezi prvními, kdo rozhodnutí ANO komentoval, byl jeden z architektů UFO a jeho vyjednavač Jiří Madar. „Hezké prohlášení, ale požadavek na většinu v radě a účast stávající ODS je prostě pro lokální hnutí z města nepřijatelný, navíc po zkušenostech z čtyřletého nicnedělání nepřijatelný. Akceptuji vítěze voleb, tak sestavte koaliční vládu a uvidíme, zda se někam toto město posune,“ poznamenal.

Zdroj: DeníkObecně ale lze říct, že všichni čekají, co bude dál, a zvažují různé možnosti. Třeba jednička hnutí Vaše Ústí, starostka Neštěmic Yveta Tomková: „Tak to prostě je a mají na to právo. Jako každé jiné uskupení. Bereme to s respektem, nebudeme nic hrotit, třeba si jako vítěz složí jinou koalici. Počkáme, jak se to bude vyvíjet, jak dopadne ustavující zasedání příští pondělí,“ poznamenala.

Své překvapení vyjádřil lídr PRO! Ústí Richard Loskot, druhého nejsilnějšího uskupení v ústeckém zastupitelstvu. „Překvapilo nás to odmítnutí, ANO přišlo s dost ultimátním požadavkem a nyní bude velmi těžké hledat kompromis. Předpokládali jsme, že pro rozvoj města je potřeba vést dialog. Spolupráci a podporu budeme muset hledat u všech zastupitelů, kteří budou ochotní ten dialog vést,“ poznamenal.

Pokud tedy Trojblok odmítá ODS a ta zase SPD, nejspíš nezbude buď ANO nebo Trojbloku domluvit se na nějaké formě spolupráce s SPD, které má pět mandátů. Jeho lídr Bohumil Ježek se prý žádné takové spolupráci nebrání, pokud prý bude pro město prospěšná. „Zatím mě ale nikdo nekontaktoval,“ dodal.

Naproti tomu městské obvody už pomalu skládají své koalice. Například Neštěmice povede v následujících čtyřech letech koalice Vaše Ústí, PRO! Ústí a UFO. Starostkou zůstane Yveta Tomková, místostarostou Roman Fikar. Koalice má v patnáctičlenném zastupitelstvu 9 hlasů. „Navazujeme na spolupráci z uplynulých dvou volebních období, kdy jsme byli s PRO! Ústí v koalici, která fungovala bezvadně. Pro toto volební období jsme ji rozšířili o UFO,“ komentovala to.

Vaše Ústí v zářijových komunálních volbách ve druhém největším ústeckém obvodě drtivě zvítězilo, získalo historicky rekordních 35,67 procenta hlasů, v zastupitelstvu má sedm mandátů.