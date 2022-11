Zdroj: DeníkNa Facebooku obíhá fotografie, či spíš fotomontáž, s židlí a vaší hlavou, zjevně naznačující, že jste podpořil ANO kvůli pozici radního. Co na to říkáte?

Mám smysl pro humor, sám se někdy bavím různými legráckami, které někdo na internetu vymýšlí. Nicméně kdo něco ví o mé práci, ví, že mi nešlo o židli radního, ale o práci, kterou jsem pro město dělal a v níž chci pokračovat dál. Pokud bych nyní nebyl ve vedení města, rozhodně bych nesměřoval na úřad práce. Pokračoval bych v práci, kterou jsem dělal od roku 2005, což je pomoc obcím, městům a dalším subjektům s administrací různých dotačních projektů.

Vaši bývalí straničtí kolegové hovoří o tom, že do poslední chvíle netušili, jak se rozhodnete. Je to pravda? A proč jste jim o tom vlastně neřekl?

Je pravda, že jsem to řekl kolegům až těsně před hlasováním. Proč, to je jednoduché. Chtěl jsem se vyhnout nátlaku a manipulacím.

Hnutí ANO jednalo s trojblokem z pozice síly, a z toho se dalo leccos vyvodit. Napadlo někoho ve vašem okolí, že by mohlo hledat podporu nejen mezi stranami a hnutími jako celky, ale i mezi jednotlivými zastupiteli?

Já mám pocit, že z pozice síly jednal spíš trojblok. Bylo víc než zřejmé, že chtěli hnutí ANO držet pod krkem poté, co vyautovali ODS. ANO se ale nechtělo nechat vydírat a začali jednat neočekávaně trochu jinak, čímž tomuto bloku tak trochu vypálili rybník. Pro představitele trojbloku to bylo nečekané překvapení.

Skutečně nebylo možné na straně jedné postavit širokou koalici s PRO! Ústí a na straně druhé trojkoalici s ANO a další stranou?

Vyjednávání volebního týmu ODS bylo naprosté fiasko. Já jsem například vůbec nevěděl, že lídr PRO! Ústí kontaktoval lídra ODS se žádostí o schůzku a nikdo se mu neozval, čímž ze strany PRO vznikl dojem, že ODS nemá o takové jednání zájem. Potom si je zavázal Jiří Madar z UFO, a když jsem se ze své iniciativy sešel na kávě s Richardem Loskotem (PRO! Ústí), řekl, že nemůžou s ODS jednat, protože se dohodli na onom trojbloku. Jinak variant byla celá řada, ale jednání nikam nevedla.

Hovoří se o vás jako o přeběhlíkovi. Jak to vnímají vaši kamarádi a bývalí kolegové z partaje?

Moji kamarádi za mnou většinou stojí a vidí to jako pochopitelný krok, který zabránil různým intrikám a manipulacím, kdy někteří zastupitelé s mizerným výsledkem chtěli vládnout celému městu. To už se tady v minulosti stalo, městu to příliš neprospělo. Co se týče bývalých kolegů z ODS, někteří to plně chápou, jiní byli naštvaní, ale s postupujícím časem se atmosféra uklidňuje. Hovořit o mně jako o přeběhlíkovi je úsměvné v situaci, kdy někteří kandidáti se v minulosti objevili třeba na čtyřech různých kandidátních listinách. Já jsem vždy kandidoval pouze za ODS a do žádné jiné strany se nechystám.

Už jste někdy v minulosti něco takového zažil?

V ODS jsem byl od roku 1998 a zažil jsem časy dobré i zlé. Mockrát jsem musel překousnout i velmi nepřátelské jednání vůči mně. Památný je rok 2004, kdy po úspěšném období v roli náměstka hejtmana se mě kmotři snažili úplně zlikvidovat a nedostal jsem se ani na 55. místo kandidátky do kraje. V té době byla po stavbě zdi v Matiční moje popularita taková, že měli panickou hrůzu z toho, že bych mohl přeskákat dopředu třeba z posledního místa. A oni tam potřebovali usadit někoho, kdo bude skákat tak, jak budou oni pískat. Letos to nebylo tak zlé, to mě odsunuli jen na druhé místo.

Řekl jste, že pro ústeckou ODS by to bylo to nejlepší, co jste mohl udělat. Tím myslím spolupráci s ANO a s SPD. Mohl byste to vysvětlit?

Tímto krokem se do opozice dostali ti největší nepřátelé ODS, kteří nás po celou dobu pomlouvali a plivali na naši práci. Jediní, kteří se proti nám takto nepřátelsky nevymezovali, byli zástupci ANO a možná paradoxně také SPD.

Jak je to vlastně s tou spoluprací SPD a ODS? Pokud vím, existuje pouze doporučení centra, nikoli usnesení, které to zakazuje, a v republice určitě bude i další sdružení, které s SPD spolupracuje na komunální úrovni.

Neexistuje žádné písemné usnesení o zákazu existence ODS a SPD ve vedení města. Nicméně vedení ODS to nevidí rádo, a to kvůli rozdílným pohledům na celospolečenská témata. Jenže na komunální úrovni je to dost jiné, zde jde spíše o konkrétní lidi. Kvůli špatným zkušenostem s některými zástupci ostatních hnutí či stran v minulosti může toto být třeba jediná reálná možnost, jak se podílet na vedení města a naplňovat tak svůj volební program. A pokud vím, tak například v Holešově je ve vedení města ODS a SPD.

Mluvíte o tom, že máte rozdělanou práci, ostatní vás kritizují, že jste vůbec nic neudělal a pracovali za vás jiní. Co na tohle říkáte?

I ti, kteří mě kritizují, vědí, jak to bylo. Když jsme přišli před 4 roky na magistrát, většina politiků i úředníků se dotací bála, protože tomu skoro nikdo nerozuměl a z minulosti byly různé pokuty a penále kvůli nedobře zvládnuté administraci. Během krátké doby se mi podařilo alespoň některé přesvědčit, že se do dotací pustit musíme, protože každá koruna z dotace je ušetřená koruna v rozpočtu na jiné akce. A v současné době je situace nastavená tak, že jsme podali více než 30 žádostí o investiční dotace, některé projekty jsou už hotové, další rozpracované a u jiných čekáme na vyhodnocení. Někteří kritici jen sprostě lžou a moc dobře to vědí.

Na čem tedy chcete ve vedení města pracovat, co budete mít v gesci?

Budu rád pracovat na čemkoli, co pomůže městu, nejraději bych pokračoval v tom, co bylo v oblasti dotací a investic započato a připraveno.