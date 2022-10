Zdroj: Deník„Máme prozatím předběžně dojednaných osm mandátů se SNK Za lepší Chabařovice a Spolu. Když se přidá i hnutí Pro lepší Roudníky, bude mít celkem devět hlasů. Zda budu starostkou, samozřejmě dopředu nevím, ale máme to předpřipravené v textu koaliční dohody. Nyní skutečně čekáme na Roudníky,“ zopakovala Vaněčková.

Funkci starosty naopak opouští Josef Kusebauch (SNK ED). „Mě k jednání o koalici nepřizvali. Takže není o co bojovat, když o vás nikdo nestojí. Budu zase pracovat jako ředitel školy,“ komentoval situaci.

SPD v Ústí nabírá na síle. Komunisté měli program podobný, přesto končí

Nic jisté nemají zastupitelé v Trmicích. Alespoň tedy podle dosavadní starostky Jany Oubrechtové (STAN). „Do ustavujícího zasedání zastupitelstva jisté určitě nic nebude. My jako priority pro jednání vidíme rekonstrukci kulturního sálu a kostela, chceme taky dodělat kanalizaci a další bude stavba rodinných domků na dvou lokalitách. Na jednu chceme najít investora, na druhé chceme stavět sami,“ přiblížila.

Co se Chlumce týká, ani zde vyjednávání neskončila. Zdejší starosta Roman Zettlitzer a jeho hnutí PRO! Chlumec skončili na druhém místě. „Jednání zatím pokračují, rozhodnutí ještě nepadlo. Jednali jsme i s vítězi,“ poznamenal.

K jednání byla přizvána například i Chlumecká alternativa, která získala dva mandáty. Jak vysvětlil jeden z jejích zastupitelů Petr Vodňanský, zatím to na spojení s vítězem nevypadá. „Zatím se nám to tak jeví. Kolegovi Zbyňkovi Špičkovi nabídli místo neuvolněného starosty, a přestože jsme s tím souhlasili, zatím k nám žádná další zpráva nedoputovala. Proto si myslíme, že k založení koalice nejspíš nebudeme nezbytní. Prostě život jde dál, je to přirozená generační obměna. Snad nějaké naše projekty ještě budou. Z pozice opozice jim to budeme stále připomínat, přece jenom jejich příprava stála nějaké peníze,“ uvedl Vodňanský.

Těžší než v Praze

Složitá vyjednávání o post starosty a o koalici obecně ostatně čekají i malé obce Ústecka. Namátkou například Tisou, která v minulosti měla dva poměrně oblíbené a dlouholeté starosty Jiřího Jandáska a nyní Tomáše Kratochvíla. Oba ale odešli do důchodu, respektive Tomáš Kratochvíla to nyní čeká. „Po dvanácti letech si chci užívat odpočinku. Do vyjednávání nechci zasahovat, když už z komunální politiky odcházím. Ale jednání to budou složitá a minimálně ještě na čtrnáct dní. Někdy bych řekl, že je to ještě těžší a složitější než ve velké politice v Praze,“ smál se.

No a v samotné krajské metropoli? V Ústí nad Labem je co do mandátů druhým nejsilnějším hnutím PRO! Ústí vedené Richardem Loskotem. Ten poznamenal, že s vítězem ANO 2011 budou jednat v pondělí odpoledne. Do přímé koalice prý sice nepůjdou s SPD, ale určitý prostor k jednání vidí i zde. Jednou z možností může být funkce ve výborech v zastupitelstvu, které by podle jeho názoru měla obsadit budoucí opozice, nikoliv koalice. Pokud by tedy bylo hnutí PRO! Ústí součástí koalice. „Prozatím se ale nic nerýsuje. Nevyhýbáme se jinak jednání s nikým, kdo obdržel mandáty do zastupitelstva,“ dodal.

Volební výsledky



Chabařovice

Účast: 50,72 %

1. ANO 2011 22,97 % 4 mandáty

2. SNK za lepší Chab. a Roudníky 18,97 % 3 mandáty

3. SNK Evropští demokraté 16,47 % 3 mandáty

4. SPD 12,56 % 2 mandáty

5. SPOLU 8,51 % 1 mandát

6. PRO LEPŠÍ ROUDNÍKY 7,84 % 1 mandát

7. Zdraví Sport Prosperita 7,26 % 1 mandát



Trmice

Účast: 34,87 %

1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 25,42 % 4 mandáty

2. OTEVŘENÁ RADNICE TRMICE 17,42 % 3 mandáty

3. Zdraví Sport Prosperita 16,44 % 3 mandáty

4. Klub angažovaných nestraníků 12,40 % 2 mandáty

5. Sdružení nezávislých pro město 10,84 % 2 mandáty

6. KSČM 7,16 % 1 mandát



Chlumec

Účast: 43,59 %

1. Šance pro Chlumec 30,85 % 5 mandátů

2. PRO! Chlumec 21,54 % 4 mandáty

3. Chlumecká alternativa 16,33 % 2 mandáty

4. NEZÁVISLÍ 13,60 % 2 mandáty

5. SPOLU 6,78 % 1 mandát

6. HORKA - hnutí občanů 6,62 % 1 mandát



Ústí nad Labem

Účast: 35,01 %

1. ANO 2011 28,53 % 13 mandátů

2. PRO! Ústí 16,33 % 8 mandátů

3. Koalice SPD, Trikolora 11,22 % 5 mandátů

4. ODS 8,91 % 4 mandáty

5. Vaše Ústí 8,39 % 4 mandáty

6. UFO 7,99 % 3 mandáty



