To se týká právě onoho „německého“ příspěvku Vašeho Ústí. Firemní dary totiž využívá celá řada partají. Především ty, které na podnikatelské a živnostnické vrstvy cílí. U hnutí, které se financuje hlavně z darů nižších částek od svých členů a sympatizantů, jak z transparentního účtu Vaše Ústí vyplývá, firemní dar poněkud vyčnívá. Hned nato zarazí každého, kdo z obchodního rejstříku zjistí, že dárcovskou firmu ENUIF se sídlem v Chomutově ovládají stejní vlastníci jako chomutovskou Saller Group, která zrovna v Krásném Březně rozšiřuje své obchodní centrum. Tedy Angelika Maria Saller, Josef Nikolaus Saller a další dva společníci. Krásné Březno spadá do městského obvodu Neštěmice, které vede právě hnutí Vaše Ústí.

Podle místopředsedy hnutí Vaše Ústí Martina Konečného se zástupci společnosti ENUIF rozhodli pro dar pravděpodobně proto, že se jim v Ústí dobře podniká. „Vaše Ústí mělo původně přislíbené i jiné dary, vysoká inflace a brutální zdražování energií ale zapříčinilo, že na ně nedošlo. Vážíme si každého podnikatelského subjektu, který se rozhodne v Ústí nad Labem působit a dát obyvatelům města práci,“ poznamenal Konečný. Spojovat dar s výstavbou supermarketu Lidl v Krásném Březně považuje za urážející, protože hnutí Vaše Ústí nemělo a ani nemohlo mít vliv na současnou stavbu, protože veškerá povolení vydává stavební úřad magistrátu.

Na Ústecku ovlivní volby populismus, opravy silnic a drahota, říkají lidé

„Na rozdíl od jiných uskupení, která se ráda zaříkávají transparentností, se Vaše Ústí neschovává za několik účtů, na které není vidět a nepřelévá na ně peníze. Neschováváme se ani za účelově vytvořené spolky, které financování neodkrývají vůbec. Každý může vidět, že drtivou většinu financí vybrali naši kandidáti a kam kolik peněz šlo," argumentoval.

Žádný úplatek, brání se firma

Redakce Ústeckého deníku oslovila prostřednictvím Saller Group a jejích firemních koordinátorů pro ČR a SR též Angeliku a Josefa Sallerovi. „Hnutí Vaše Ústí podle našeho názoru zastupuje zájmy občanů. To je důvod, proč jsme se jej rozhodli podpořit, a to aniž bychom po něm požadovali jakoukoli protislužbu. Finanční dar byl hnutí zaslán na jeho veřejný bankovní účet. O úplatek se nejedná,“ odpověděli ústy koordinátorů Martina Beneše a Patrika Pristáše.

Hlavní pozemky prodal městský obvod zhruba šestnáct let před vznikem hnutí Vaše Ústí, v roce 2000. Tehdy v Neštěmicích vládla ODS, starostou byl současný náměstek primátora Pavel Tošovský. „Letošní rozšíření obchodního centra bylo bez problémů. Ne tak jako na Střekově, kde se to stejnému vlastníkovi pozemků nedaří postavit celé roky. Co se transparentního účtu týká, i u nás lze dohledat, kdo a kolik nám poskytl, rozhodně nic neskrýváme,“ bránil se Tošovský.

Zákon to umožňuje

Některá hnutí mají transparentní účty u politických stran, které ho založily. Jako třeba v případě ústeckého Společně je tak třeba učinit u KDU-ČSL a TOP 09. Mecenáši přispívající na komunální volby v ústeckém okrese se v něm ovšem velmi špatně hledají. Ve skutečnosti má Společně vlastní bankovní účet, ale transparentní není. „My máme účet u Fio banky, ale zda bude transparentní, jsme neřešili. Prostě jsme tam přišli a založili ho,“ řekla jednička hnutí a kandidát na primátora Zbyněk Novák.

Naopak celkem tři transparentní účty má k dispozici hnutí Ústecké fórum občanů (UFO) spolu s odkazem na svých webových stránkách. Jeden provozní, druhý darovací a třetí pro volby senátní. Z nich vyplývá, že jedním z největších sponzorů hnutí je ústecký podnikatel Martin Prachař, sám člen UFO. „Osobně to považuji za naprosto normální a transparentní. Je pro mne trochu překvapením, že to zákon u komunálních voleb nevyžaduje,“ poznamenal.

Ústečany trápí nepořádek v centru města. Politici řeší, jak s ním zatočit

Transparentními účty se pyšní i hnutí ANO 2011. Ale ani z nich se zájemce nedozví, kdo všechno na volby přispívá. Oba účty, pro senátní i komunální volby, jsou přehledem odchozích plateb, kterých je většina. Příchozích je velmi málo, zato jsou to ale milionové částky. Účty jsou centrální, pro financování kampaně v celé republice.

Financování politických subjektů kontroluje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jeho mluvčí Luisa Divišová vysvětlila, že komunální volby jsou neregulované. „Když si strany a hnutí pořídí transparentní účet, je to od nich hezké, že chtějí voličům zpřístupnit své financování. Zákon to ale u komunálních voleb nevyžaduje a náš úřad nad nimi nedohlíží,“ dodala.