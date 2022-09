„Našli jsme programové průniky, vyložené neshody jsme snad neměli, shodli jsme se téměř na všech bodech. Vyjasnili jsme si například divadlo a řešili jsme modré zóny u kampusu. Původně bychom je rádi zrušili, ANO 2011 ne, ale nakonec jsme si vysvětlili, že by naopak jejich rozšíření dávalo smysl. Nám jde o větší jednání s univerzitou, která má osm tisíc studentů. Kdyby byla firma, taky by se o své zaměstnance musela co do parkování postarat,“ poznamenala jednička za SPD Bohumil Ježek. Jeho hnutí se stalo takzvaným skokanem komunálních voleb a získalo pět mandátů.