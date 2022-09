Ve hře jsou různé varianty, přičemž ta, kdy by vítěz voleb ANO 2011 odešel do opozice, sice na prostá čísla možná je, ale velkou roli budou hrát osobní vztahy jednotlivých kandidátů. Jinými slovy, prakticky se to nejspíš nestane.

Variantami přitom, krom spojení ANO a Koalice SPD s Trikolorou, je třeba i ODS, UFO, ANO. Případně Vaše Ústí, ODS, ANO a jiné, více, či méně pravděpodobné. O tom, jak budou na příští čtyři roky ve městě rozdané karty, ovšem začnou vyjednavači vítězů voleb oficiálně rokovat od pondělí.

Sám dosavadní ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO), jasný vítěz letošních voleb na absolutní počet preferenčních hlasů i počet mandátů pod svým vedením, přitom nevyloučil spolupráci se žádným politickým subjektem, který vstoupil do zastupitelských orgánů města. „Věřím, že jakékoliv jednání o programech a programových prioritách jednotlivých stran a hnutí určí, kdo bude v koalici a kdo v opozici,“ avizoval.

O tom, že bude velmi těžké poskládat vedení města, je přesvědčen lídr vládní ODS Michal Šidák. „Koaliční jednání jsou jasná. Čekáme na tah vítěze voleb, hnutí ANO, jestli nás přizve k jednáním a dá nám nějakou nabídku. V současné době jsou pro ODS možné obě varianty. Jak ta, že podpoříme ANO, tak ta, že skončíme v opozici. Ale s SPD sedět v radě určitě nebudeme,“ prohlásil v povolební neděli 25. září Šidák.

Jednoznačně nečekaným úspěchem a ziskem pěti mandátů se může pyšnit koalice SPD a Trikolory. Její volební lídr Bohumil Ježek poznamenal, že pokud bude chtít jeho koalice něco ve městě ovlivnit, bude muset v městské radě usednout. „Dopředu se před vyjednáváními ale určitě nevymezím proti nikomu, nemám ty silácké řeči rád. Když to potom na čísla nevychází, stejně pak s těmi kritizovanými jednají,“ poznamenal.

Hodně přitom i na Ústecku získávala místní, lokální hnutí. Dialogu s vítězem voleb se však nebrání ani ústecká dvojka, hnutí PRO! Ústí. Prohlásilo to v neděli ústy svého volebního lídra Richarda Loskota. „Vnímáme, že je třeba postavit stabilní vedení města. Myslíme si, že máme jistou programovou progresi, kterou můžeme přinést do takového partnerství. Bude záležet na programových prioritách obou hnutí. Problém ovšem vidím v tom, že hnutí ANO jaksi dopředu neoznámilo žádný konkrétní program a tedy nevíme, zda najdeme shody. Přesto cítíme povinnost s ním jako vítězem voleb jednat,“ řekl.

Podobným lokálním hnutím je i UFO. „Čekáme, až nás vyzve k jednání vítěz voleb. Neformální rozhovory povedeme s Vaše Ústí, které je stejně jako my místním hnutím,“ odvolával se na regionalitu své působnosti lídr UFO Petr Křivan.

Slovy o respektování vítěze voleb své vyjádření otevřela i nejvýraznější postava hnutí Vaše Ústí, dosavadní městská zastupitelka a neštěmická starostka Yveta Tomková. „Čekáme, co se bude dít. Z ANO nás kontaktovali a chtějí se sejít. Uvidíme, jak se to vyvine. My nejsme ti, kdo budou koalici skládat. Nijak se nevymezujeme, komunál je o lidech, ne o ideologiích,“ upozornila v neděli s tím, že je třeba sestavit stabilní městské vedení.

Je přitom veřejným tajemstvím, že mezi zastupiteli panuje jisté pnutí. Jedni nechtějí jednat s „lidmi“ z PRO! Ústí, další zase s UFO, případně se nesnesou s některými členy ANO, či ODS. Podle politologa Lukáše Novotného z ústecké Univerzity J. E. Purkyně ale nebude panovat obecná snaha za každou cenu obejít ANO tak, jako na celostátní úrovni, nebo třeba v Hradci Králové. „Tady se ti spojenci z protibabišovské koalice znali a chtěli navázat na spolupráci. Já si nemyslím, že by Petr Nedvědický měl pověst nespolehlivého člověka. Samozřejmě, kdyby to byl Andrej Babiš, hned by se všichni snažili ANO vyřadit a deklarovat, že drží pohromadě, tak jako to dělá vláda. Ústí však není ten případ. Asi by proto byla špatná strategie, kdyby se politici nepokusili podílet na správě města,“ zamýšlel se s tím, že spíš bude mít těžší vyjednávací pozici PRO! Ústí, jelikož ho tvoří výrazné individuality. „Já samozřejmě nevím, jak to dopadne. Širokou koalici bez ANO sice v Ústí mohou postavit, dopadnout to tak ovšem nemusí,“ dodal.