Tím, kdo nabídku od PRO!Ústí potvrdil, byl nakonec sám rektor Martin Balej. „Nejsem součástí týmu vyjednavačů ODS. Měl jsem setkání s Richardem Loskotem, na kterém jsme řešili variantu, která by mohla čistě matematicky vycházet a také by i vycházela. Reálně ale nejspíš nebude mít žádnou šanci. V každém případě se s pokorou chystám vykonávat i funkci řadového zastupitele. Rozhodně se ovšem nechystám sehrát roli nějakého přeběhlíka, to myslím nemám zapotřebí,“ odmítl rázně další spekulace.

Zdroj: DeníkSám jednička a lídr PRO! Ústí Richard Loskot hovořil o tom, že se setkají s vyjednávači ANO, ale nechtěl v úterý 4. října prozradit, s čím na jednání přicházejí. Na otázku ohledně nabídky primátorské funkce rektoru Balejovi odpovědět nechtěl. „To vám nepotvrdím,“ řekl, ale zároveň informaci ani nevyvrátil s tím, že je stále možné leccos.

Tím leccos by klidně mohla být i široká koalice PRO!Ústí, Vaše Ústí, UFO a ODS. Právě ta by, jak řekl rektor Balej, mohla i matematicky vycházet na 19 mandátů, a tím i na těsnou většinu v ústeckém zastupitelstvu. Jenže tomu nejspíš zabrání ústecké reálie a osobní nevraživost mezi současnými a bývalými členy ODS, z nichž někteří jsou nyní s hnutím Vaše Ústí, kam odešli po skandálu se zrušenými kandidátkami občanských demokratů do minulých komunálních voleb. Roli bude nejspíš hrát i jistá nedůvěra vůči hnutí PRO!Ústí, zažitá z minulých volebních období, kdy hnutí nevydrželo v koalici právě s ANO a ODS. Kamenem úrazu byl spor o architektonickou kancelář města, nebo nového ředitele zoo a další.

Naproti tomu, ačkoli má ANO skutečně velké množství mandátů, což však ani po případném spojení s nováčky z SPD, které je na vzestupu a získalo pět mandátů, nestačí na získání alespoň těsné většiny devatenácti hlasů. ANO prostě na většinu potřebuje buď PRO!Ústí, nebo dva jiné partnery. Zatím to ale podle kuloárních informací vypadá údajně na dvě možnosti. Buď ANO s ODS, Vaše Ústí a UFO v případě prvním. Respektive v případě druhém na ANO, Vaše Ústí a UFO, pokud bude ODS kvůli oné historické nevraživosti pro hnutí Vaše Ústí nepřijatelná.

Sám primátor Petr Nedvědický poznamenal, že se stále nevyhýbají jednání se žádným subjektem, který získal mandáty v zastupitelstvu. Prozatím s ostatními stranami a hnutími probírali, o které obory práce v radě by měli zájem, zda mají svého kandidáta na takovou práci a funkci a zda je na ni dostatečně odborně způsobilý. Laicky řečeno, aby například dopravu neměl v pravomoci a na starost člověk, který skvěle rozumí stavařině, ale logistika a tranzit jsou pro něj španělskou vesnicí. „Předesílám, že jsme se zatím nebavili o žádných jménech. Včera a dneska jsme sice měli nějaká setkání, ale zatím jsme o nějakých eventuálně možných platformách koaliční spolupráce nehovořili,“ poznamenal.

O setkání s ANO 2011 hovořila za hnutí Vaše Ústí dosavadní neštěmická starostka Yveta Tomková. „O konkrétních postech jsme se skutečně zatím nebavili. My zatím nevíme, jak to má ANO vymyšlené, to je skutečně otázka na něj,“ prohlásila. Zároveň ale přiblížila, že právě z oněch záležitostí města, o kterých hovořil Nedvědický, se konkrétně nejvíce zajímají především o majetkové a projektové záležitosti. Tedy ten obor, který měl doposud v gesci končící náměstek primátora Pavel Tošovský.

Další schůzku s ANO mělo včera odpoledne hned po PRO!Ústí hnutí UFO. Jeho místopředseda a jeden z vyjednavačů Martin Prachař pouze potvrdil, že s ANO 2011 budou rokovat. „Nezlobte se, ale nechceme a nebudeme dopředu dělat žádná prohlášení, protože slušností je seznámit s našimi postoji nejprve druhou stranu,“ řekl a další podrobnosti rozebírat nechtěl.

Opomíjené ovšem není ani SPD. Jeho lídr Bohumil Ježek informoval, že s ANO včera hovořili o půdorysu případné spolupráce a o oblastech, které by bylo potřeba dál rozvíjet. „Například, jak pokračovat s přípravou územního plánu. O kompetencích jsme skutečně ještě nemluvili,“ dodal.