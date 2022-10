Stejnými slovy naopak hodnotí svůj vzestup čerství zastupitelé za koalici SPD a Trikolory, respektive jejich ústecký lídr Bohumil Ježek. Těžko říci, zda jeho týmu k posílení napomohlo spojení s Trikolorou, nebo naopak zda Trikolora pouze na úspěchu SPD participovala. V každém případě koalice obou stran získala v ústeckém zastupitelstvu o tři mandáty více než v období předchozím, celkem pět. O tom, proč volby dopadly tak, jak dopadly, hovoří v podstatě stejnými slovy i politologové.

ANO vyjednávalo o koalici. Oslovilo všechny strany v zastupitelstvu

Navzdory neúspěchu je bývalý zastupitel a předseda ústeckého finančního výboru Pavel Vodseďálek přesvědčen, že práce komunistů nekončí. „Bohužel, lidi rozhodli, jak rozhodli. Je potřeba to respektovat. Práce nekončí, budeme dál Ústečanům pomáhat, ač to nyní budeme mít mnohem složitější. Můžeme pomáhat třeba při jednání s magistrátem nebo v sociální oblasti,“ poznamenal.

On sám pamatuje za třicet let svého působení v komunální politice řadu úspěchů i neúspěchů. Jako zastupitel Neštěmic pamatuje kauzu Matiční ulice a tehdy prý navrhoval jiné řešení. „Nakonec to dopadlo, že domy po letech padly k zemi. Tehdy nás nikdo neposlechl. Na druhou stranu se nám podařilo zastavit privatizaci bytového fondu v Neštěmicích, ty mají kolem čtyř stovek bytů. Radnice je dobře spravuje a nyní může ovlivňovat, kdo v nich bydlí. To se například nepovedlo na poměrně hezkém sídlišti v Mojžíři a podívejte, co se stalo,“ upozornil na jednu z nejhorších vyloučených lokalit v Ústí nad Labem.

Komunisté ve volebním štábu v Ústí nad Labem neslaví. Odpočívají

Vodseďálek dál hovořil o prosazení posílení rozpočtu na údržbu zeleně, chodníků a silnic, případně o posílení rozpočtů samotných městských obvodů. Také o podpoře sociálních služeb, sportu pro děti i dospělé, domu dětí a mládeže nebo o podpoře vykupování zdevastovaných domů a jejich postupné přeměně v nový bytový fond pro seniory, matky s dětmi nebo pracovníky města. Jako příklad uvedl někdejší problémovou ubytovnu v Čelakovského ulici v Krásném Březně. Naopak jej mrzí, že se nepodařilo zastavit prodej bytů jinde ve městě, kupříkladu zlatého fondu v centru. „Nyní je ve smutném stavu. Bojovali jsme proti tomu, ale nepomohlo to,“ povzdechl si.

Stejná slova i program

Hovořilo-li by se o tom, kdo komunistům „vycucal“ voliče, mohla by to být právě SPD. Její ústecký lídr Bohumil Ježek úspěch své kandidátky vysvětloval stejnými slovy jako Vodseďálek neúspěch té své. Tedy situací v republice a vládní politikou. „Ačkoliv hodně lidí tvrdí, že to není pravda, ukázalo se, že tyto volby skutečně byly jakýmsi referendem o vládě,“ myslí si.

Zároveň si prý ale uvědomuje, že komunál není parlament, kde by se hrálo o celostátní témata, a rozhovořil se o desetibodovém programu, s nímž vstoupil do předvolební kampaně. Lze v něm najít jako priority stejná či velmi podobná témata. Posílení bytového fondu, sociálních služeb, městské policie, založení technických služeb kvůli pořádku v ulicích a další. Zda se nějak dohodnou s vítězným ANO 2011, nelze předvídat, v každém případě prý ale nechtějí ze svých programových priorit slevit. „Proto se tomu říká priority a nám na nich trvale bude záležet. Do vyjednávání ovšem jdeme s respektem k vítězi voleb a čekáme na případnou nabídku. My můžeme nabídnout stabilní, dobrý tým. Hovořit o funkcích je teď velmi, velmi předčasné. Momentálně hovoříme o programech a jejich prolnutích,“ poznamenal Ježek.

PŘEHLED: Podívejte se na nové i staronové zastupitele Ústí nad Labem po volbách

Podle politologa z ústecké univerzity Lukáše Novotného nárůst SPD není překvapivý. Ale stejně ho prý udivilo, jak velký byl třeba v Děčíně. „SPD už nabírá tolik na síle, že v některých městech může být překážkou při utváření koalic. Ústí podle mě nebude městem, kde by za každou cenu vznikla protibabišovská, nebo třeba i protiokamurovská koalice. Byla by i velmi slabá. S ANO to podle mě někdo poskládá. Nevím, kdo s ním přesně půjde. Ale koalice by tady mohla fungovat i plus mínus na stejném půdorysu, jako tomu bylo doteď,“ dodal v rozhovoru pro Deník.