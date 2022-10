Trojblok místních hnutí PRO! Ústí, UFO a Vaše Ústí přestal existovat. Alespoň tedy prozatím. Oficiálním důvodem rozpadu bloku je vznik koalice na centrálním městském obvodu, kde spolu do rady usednou právě PRO! Ústí a ANO 2011.

Richard Loskot, PRO! Ústí. Ilustrační foto | Foto: archiv osobnosti

Podle volebního lídra „pročkařů“ Richarda Loskota za tím stojí nešťastná souhra okolností a sledu událostí. „Spolupráce na centrálním městském obvodu byla domluvena před vznikem Trojbloku. My jsme připravovali memorandum, ve kterém bychom požádali ANO, aby akceptovalo v radě obvodu a v kontrolním výboru zastupitele za UFO. Bohužel jsme to nestihli dokončit před silovým prohlášením ANO, které odmítlo nabídky Trojbloku a požadovalo kromě funkce primátora i většinu v radě města Ústí nad Labem. Bohužel nás to stálo důvěru ostatních, kteří pro nás ale stále zůstávají partnery,“ uvedl Loskot s tím, že pro město je potřeba hledat širokou koalici založenou na společné programově-systémové dohodě.