Celkem vstupuje do voleb sedmadvacet hnutí a politických stran, nebo volebních koalic. Pětka hnutí Horka – hnutí občanů pro rozvoj komunálních aktivit upoutá pozornost jen svým jménem Sebastian Davenet. Hnutí Společně Ústí nad Labem nabídne fytoterapeutku – léčitelku Venuši Studničkovou, byť na 25. místě v Krásném Březně. Sólistka opery Jana Scholzeová kandiduje za SPD a Trikoloru v Ústí nad Labem ve věku 81 let. Za ANO pak samozřejmě kandiduje současný ústecký primátor Petr Nedvědický, který by chtěl být i senátorem.

V Ústí se strany z koalice Spolu na společném postupu nedohodly, takže ODS kandiduje sama. Do bitvy o nejprestižnější ústecký post vyslala ředitele ústeckého gymnázia Michala Šidáka. TOP 09 a KDU-ČSL kandidují pod značkou Společně a jejich koněm je regionální předseda KDU-ČSL Zbyněk Novák. Šlapat na paty jim bude vysokoškolský pedagog a umělec Richard Loskot za hnutí PRO! Ústí. Naopak stále není jasno, koho do boje vyšle ANO 2011.

Čím chtějí zaujmout voliče? Vícero stran upozorňuje na nepořádek a nedostatečnou údržbu mobiliáře. Tedy laviček, košů na odpadky, vodotrysků nebo například pítek. Proto by například Zbyněk Novák (Společně) v roli primátora chtěl založit technické služby v majetku města a změnit celý systém úklidu. „To je pro mě nejzásadnější. Nejprve bychom změnili příspěvkové Městské služby na akciovou společnost a od ní by se posléze oddělily služby technické,“ popsal s tím, že odvoz odpadu by přenechal i nadále specializovaným firmám.

Za stejně zásadní považuje úklid a údržbu města i Richard Loskot (PRO! Ústí). „Město musí opět pod svou správu získat technické služby včetně zahradnického podniku. Jsme jako město snad jediní, kdo má svou správu v naprosto chaotickém stavu. Když se úředník podívá na lavičku, tak snad ani neví, kdo se o ni stará. Potřebujeme silnější městské služby, údržbu mobiliáře a zeleně. Druhý bod je razantní prosazení změny statutu města. Jasně vymezit dělbu pravomocí mezi obvody a město, je to věc dohody,“ myslí si.

Kandidát na ústeckého primátora a lídr kandidátky v komunálních volbách za ODS Michal Šidák by rád navázal na úspěch ODS na celostátní úrovni. „Ústecká ODS prošla v posledních letech proměnou a ráda by výrazně promluvila do komunálních voleb. Protože v současné době rozvoj města stagnuje, chtěli bychom to napravit a říkáme, že Ústí nám za to stojí. Plně si ale uvědomujeme, že získat silnou podporu ve volbách nebude jednoduché. Zároveň bychom chtěli navázat lepší spolupráci s Ústeckým krajem, která je pro naše město prospěšná. Modrá bude zase dobrá,“ řekl.

Šidák povede kandidátku ODS do zastupitelstva Ústí nad Labem stejně jako do městského obvodu Severní Terasa, dvojkou na magistrát bude současný náměstek primátora Pavel Tošovský.

KSČM v Ústí povede do voleb Pavel Vodseďálek. „V první řadě je potřeba udělat pořádek ve vyloučených lokalitách. Ať už je to Mojžíř nebo Předlice. Abychom je naučili se slušně chovat, bude potřeba zásadně posílit městskou policii. Je potřeba, aby víc zasahovala a zklidnila situaci. Co se města týká, je nutno urychleně řešit úklid středu města, opravy chodníků a silnic, které jsou v dezolátním stavu. V neposlední řadě chceme začít řešit bytovou problematiku, kterou všichni slibují, ale stavět ještě nezačali, s nájemním bydlením,“ nabídl Ústečanům.

Podobně je mnoho stran rozhodnuto i co do kandidátních listin pro městské obvody. Ty za ODS povede na Severní Terase opět Michal Šidák, dalšími jsou Jan Vácha v centrálním městském obvodu, místostarostka Aleša Kymličková na Střekově a někdejší starostka Liana Wagnerová v Neštěmicích.

Za KSČM pak na Střekově Viktor Malinkovič, na Severní Terase Jaroslava Šamsová, v Neštěmicích Miloslav Buldra, v centru František Minárik.

STAN a UFO

Novou osobností, která by ráda kandidovala za hnutí STAN, je ústecký podnikatel Radovan Dostálek, spojený s reklamkou Noesis. Ústí podle něj potřebuje především jasnou vizi dalšího rozvoje a začít okamžitě s odstraňováním problémů, které se tu údajně nahromadily. „Jsme město, které neumí žít s řekou Labe. Jsme město, které má v samém centru kamenolom, kde pokračuje těžba. Jsme město, kde se v noci bojíte jít přes hlavní náměstí a na jehož sídlištích téměř nezaparkujete. Jsme město se zoologickou zahradou, která má pověst nejhorší zoo v ČR, a také jsme město, jehož náměstí řadu let hyzdí díra, nad kterou všichni lomí rukama. Základem je si realitu pravdivě pojmenovat,“ prohlásil Dostálek. Součástí jeho plánu je i rekultivace nábřeží Labe pro využití k relaxaci, sportu nebo společenským akcím. Výzvou je pro STAN výstavba městských bytů, rekultivace největších brownfieldů ve městě nebo rozvoj nedokončené rekreační zóny Milada.

Bezpečnost v centru města i všech jeho částech, více strážníků a kamer, čistější ulice, informační systém v areálu bývalého autobusového nádraží nebo přepážkové centrum pro snadnější komunikaci obyvatel s úřady. To je výňatek hlavních bodů z programu, který představilo hnutí Ústecké fórum občanů (UFO) a jeho lídr v letošních komunálních volbách Petr Křivan, který je zároveň zastupitelem pro toto volební období. „Chceme dokončit řadu již rozpracovaných projektů, které mají usnadnit život ve městě. Velký dluh je i na infrastruktuře a důležité je také zajištění bezpečnosti a čistoty. Chci, aby děti vyrůstaly v moderním, bezpečném a čistém městě a neměly důvod z Ústí odcházet,“ shrnul.

Za Společně – KDU-ČSL + TOP 09 vyráží do volební vřavy coby jednička Zbyněk Novák. „Je toho v Ústí spousta, ale jako hlavní prioritu jsme si dali systémová řešení údržby a úklidu města. Z těch dalších témat územní plán. Je mi to blízké, jelikož v tom oboru mám vzdělání. Jde i o regulační plány, chceme řešit i obrovitánské reklamní plachty na domech. Máme plán pro městskou policii a další," nastínil.

Kandidátkou na primátorku za hnutí Vaše Ústí je též dlouholetá ředitelka Dobrovolnického centra Lenka Vonka Černá, která dobrovolnictví zasvětila celý život. Spolupracuje s organizacemi v Česku i v zahraničí. Je zároveň předsedkyní Národní asociace dobrovolnictví. V současné době je zastupitelkou města Ústí nad Labem a centrálního obvodu. „Vážím si důvěry členů Vaše Ústí, cítím silný závazek vůči obyvatelům Ústí, kteří si zaslouží změnu, na kterou čekají už dlouhé roky. Zkušenosti z vedení Dobrovolnického centra jsou tou nejlepší průpravou na boj o získání peněz pro Ústí, které je ve složité finanční i sociální situaci," připomněla Lenka Vonka Černá s tím, že stav města považuje za tristní. „V zásobníku investičních akcí do roku 2024 jsou projekty za 3,5 miliardy korun, na které město nemá prostředky. Skutečný vnitřní dluh na majetku města je mnohem vyšší, podle našich odhadů je to 7 až 10 miliard korun," varovala. Za prioritu tedy považuje masivní investice do školek, škol, domovů pro seniory, komunikací, chodníků a dalšího majetku.