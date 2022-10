Naráží na aktuální situaci společnosti, která citlivě vnímá možný nedostatek tepla v zimě a prudké zdražování. „Výsledek je pro nás opravdu velké zklamání. Skutečně nás potopily problémy, které trápí současné Česko. To byl argument, který získal přednost nad lokální politikou,“ vyhodnotil špatný volební výsledek Petr Křivan. Zároveň potvrdil, že už jsou předběžně rozjednaná povolební jednání, nejprve s dalšími lokálními hnutími v Ústí, která následně vyústí v reakci na nově vzniklou situaci.

„Nejprve se domluvíme s hnutími, jež nám jsou názorově nejblíž, a pak počkáme, kdo nás osloví,“ řekl Křivan a potvrdil, že pokud by si měl vybrat jedinou prioritu, na kterou by se chtěl on osobně zaměřit, šlo by o podporu sportu pro děti.

Horkou kandidátkou UFO byla Věra Nechybová. S ústeckou politikou má reálné zkušenosti, v letech 2015 až 2018 stála v čele ústeckého magistrátu. I ona potvrdila, že lidé jsou vyděšení ze současné situace a podlehli strachům z nejbližší budoucnosti. „I když volební sliby typu 'zastavíme zdražování' jsou naprosto nereálné a nesplnitelné, tak to bylo něco, čím protikandidáti dokázali voliče oslovit,“ řekla Nechybová, která kandidovala na starostku ústecké městské části Střekov.

Mezi vedením strany zaznělo, že výsledek je sice prohraná bitva, ale nikoliv prohraná válka. „Prostě se pokusíme prosadit s těmi mandáty, které jsme získali,“ zaznělo od jednoho z diskuzních stolků.

Sobotní noc sice ukázala propad UFO v rámci ústecké politiky a volební štáb přiznal velké zklamání, hned večer se však začaly rozbíhat úvahy o možných budoucích koalicích a hledání shody na nejdůležitějších prioritách. „Ale budeme to mít těžké,“ přiznal Křivan.

UFO získalo celkem tři mandáty. Pro Věru Nechybovou hlasovalo 2 121 voličů, pro Jiřího Madara hlasovalo 2 005 lidí a Petr Křivan získal 1 915 hlasů. Tyto volby přidělily UFO o dva mandáty méně, než měli po volbách minulých.