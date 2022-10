Kdo je volební lídr SPD a jaké má vůbec zkušenosti z komunální politiky? Záleží mu na ideologii strany a na tom, co říkají jeho kolegové v Praze? S čím přichází, jaký program nabízí? Bohumil Ježek je především toho názoru, že v komunální politice rozhodně nejde o politická prohlášení, ale o odbornost. Na druhou stranu odmítá multikulturalitu a genderové záležitosti, stejně jako předseda strany Tomio Okamura, a plně podporuje jeho program. Některé jeho body by prý šlo prosadit i na komunální úrovni.

Ježek Bohumil, Koalice SPD, Trikolora Zdroj: archiv osobnostiJak byste shrnul povolební vyjednávání o koalici po vaší linii?

Na shrnutí povolebního vyjednávání je ještě opravdu brzy. Protože respektujeme výsledky voleb, tak prvním subjektem, se kterým jsme vstoupili do jednání, bylo vítězné hnutí ANO 2011. Se zástupci ANO jsme zatím jednali dvakrát, a to hlavně o našich volebních programech a případných shodách na nich. Čekají nás i jednání s ostatními politickými subjekty.

S čím na jednání přicházíte? Jaké vás zajímají funkce a resorty města?

Na jednání přicházíme s dobrou náladou a pozitivním naladěním, řečeno s humorem. Funkce neřešíme. V situaci, kdy je naše město v současném neutěšeném stavu, tak před všemi zvolenými zastupiteli stojí obrovská výzva napravit chyby vzniklé v předešlých desetiletích. A to není o tom, které dostanou naši zástupci v zastupitelstvu funkce, ale o tom, zda se s ostatními shodneme na směru, jímž by se naše město mělo do budoucna ubírat. Co se týká resortů města, tak máme v našem týmu odborníky na více témat, jimž bychom se mohli věnovat. A kterým se budeme moci věnovat více či méně, tak to ještě bude otázkou jednání se všemi ostatními politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu.

Které vaše programové priority se s ANO 2011 protínají a které naopak nikoli?

V našem volebním programu jsme definovali desatero programových priorit, třeba vyrovnaný rozpočet města, bezpečnost na celém území města, vylepšení chodu úřadu, opravy silnic a chodníků, dostupné bydlení, zlepšení situace s parkováním a čistotu a pořádek ve městě. Při jednání s hnutím ANO jsme žádný vyložený rozpor v programech neměli, spíše jsme si porovnali své pohledy na způsoby, jak těchto cílů dosáhnout.

Promítne se celostátní program SPD do komunální politiky?

Naši zastupitelé rozhodně budou i na komunální úrovni prosazovat dlouhodobý politický program našeho hnutí SPD. Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Jednou z forem přímé demokracie je referendum, které se dá využívat na všech úrovních politiky. Tato forma umožňuje přímé zapojení občanů do rozhodování o důležitých otázkách, které se jich jako občanů města týkají.

Bohumil Ježek

zastupitel Ústí n. L. za SPD

Zastupitel Ústeckého kraje od roku 2016, zastupitel městského obvodu Neštěmice. Bydlí v městském obvodu Neštěmice. Absolvent Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně. Působil jako učitel odborných předmětů na středních školách. Praxe v průmyslu a v oblasti IT.

Jak konkrétně by to mělo na obecní úrovni vypadat a kolik by podle odhadu stálo pořádání referend několikrát ročně?

Opravdu není třeba pořádat referenda tak často, to by bylo neefektivní a občané by o ně ztratili zájem. Navíc referendum se nemusí týkat celého města, ale jen třeba městské části a dá se spojit s hlasováním ve volbách, tak jako tomu bylo například na Střekově, kdy se referendum o nákupním centru spojilo s krajskými volbami.

Máte i jiný příklad z celostátního programu SPD?

Naše hnutí také podporuje tradiční hodnoty naší společnosti a systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která se spolu s dalšími hrůznými ideologiemi, jako třeba genderovou, vnucuje často už i dětem na základních školách. Tyto části našeho programu se dají prosazovat i na komunální úrovni. Právě tím, že se v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je město, bude důsledně dbát na jejich apolitičnost.

Chcete prosadit například i zrušení uprchlického centra zřízeného v Předlicích?

Nic takového jsem neuváděl. Navíc opravdu nejde o subjekty ve správě města. V Ústí nad Labem máme v Předlicích Integrační azylové středisko, které ale spadá pod Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Dále v Ústí nad Labem působí Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.

Zdroj: DeníkÚstí trápí velký nepořádek a sociálně vyloučené lokality. Jaký byste měl recept na toto, třeba konkrétně na Mojžíř?

Z pohledu možností města se vzniku vyloučených lokalit zabránit nedá, pouze je možné v nich dohlížet na bezpečnost a pořádek. Zde navrhujeme posílit městskou policii, její materiálně technické vybavení a také umístit jejich služebny do problémových lokalit. Je ovšem zapotřebí efektivněji pracovat s kamerovým systémem, vyhodnocovat z něj záznamy a na jejich základě řešit s nulovou tolerancí zaznamenané přestupky, jako je to možné v případě dopravních přestupků. Zde je zásadním problémem současná platná legislativa, která umožňuje vytváření vyloučených lokalit, umožňuje obchod s chudobou a je velkorysá v systému poskytování různých sociálních dávek. Hnutí SPD má zastoupení v parlamentu, navrhuje v tomto směru řadu účinných opatření, která jsou ale ostatními parlamentními stranami neustále blokována.

Která opatření konkrétně?

Těch navrhovaných opatření je za roky práce poslanců SPD mnoho, přesahovalo by to kapacitní možnosti tohoto článku. Jde například o předkládané novely zákonů o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách, o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním a také o navrhovanou změnu exekučního řádu.

Na komunální úrovni tedy navrhujete zvýšit rozpočet městské policie?

Některé uváděné změny jsou změnou v systému činnosti tak, aby byla více efektivní, tyto změny tedy nejsou o navýšení rozpočtu. Další už by vliv na rozpočet měly, ale ne tak zásadní, aby to pro město byl problém. I bez využití různých dotačních titulů se na toto dá v rozpočtu města ušetřit. Třeba zefektivněním a stabilizací chodu úřadů a městských organizací. Také je nutná větší činnost sociálních pracovníků v terénu s důsledným využíváním platných zákonů a vyhlášek.

Podpoříte výkupy domů a jejich přeměnu na bytový fond, jak to například navrhuje neštěmická starostka Yveta Tomková?

Ano, toto řešení rozhodně podporujeme. Je to další efektivní nástroj, jak zlepšit stav v lokalitách, ve kterých má město s obyvateli dlouhodobé problémy.

Pokud byste nakonec skončili v opozici, chtěli byste například alespoň předsednictví kontrolního a finančního výboru?

Ano, v případě, že budeme v roli opozice, o předsednictví v kontrolním výboru zájem budeme mít, a to z důvodu lepší možnosti kontroly koaličních subjektů. Předpokládám, že v tomto volebním období do něho budou všechny politické subjekty nominovat takové zástupce, kteří na zasedání výboru budou docházet, výbor bude usnášeníschopný, a tudíž bude moci odvádět kvalitní kontrolní činnost.

Kdy vás čekají další vyjednávání o koalici? Myslíte, že uspějete?

Předpokládám, že tento týden. Za úspěch nepovažujeme svou účast v koalici, ale to, že nám ostatní zastupitelé podpoří návrhy, které povedou ke zlepšení a rozvoji našeho města. Jde nám o skutečné zlepšení situace ve městě a tím se budeme při jednáních řídit.