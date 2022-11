Kolegové Nechybové a Tošovského ze zastupitelských klubů UFO a ODS ovšem o jejich rozhodnutí podpořit hnutí ANO a SPD nevěděli. Jejich rozhodnutí totiž rapidně změnilo politickou mapu v Ústí. Doposud mělo ANO pouze třináct mandátů, což na většinové vládnutí nestačilo. Společně s pěti mandáty skokana voleb, tedy Okamurovy SPD, to bylo hlasů osmnáct, což stále na většinu v zastupitelstvu města nestačilo. Dva hlasy navíc, tedy Nechybové a Tošovského, ale vytvořily pohodlnou většinu potřebnou k vládnutí v krajské metropoli.

Zda nová ústecká náměstkyně primátora zůstane v UFO, je více než nejisté. „O tom se budeme bavit uvnitř UFO. My jsme půl roku před volbami věděli, že výsledek voleb bude pro ANO takový, jak dopadl. Připravovali jsme programové priority, aby byly průchozí s jeho programem. Najednou se tady ustanovil jakýsi trojblok, který měl jepičí život. Já nemám ráda diktátorský způsob vyjednávání. Rozhodně nebudu ta, kdo chce blokovat rozvoj města a pokusím se udělat maximum z toho, co jsem voličům slibovala,“ poznamenala Nechybová během přestávky v zasedání zastupitelstva.

Trojblokem měla na mysli neformální uskupení UFO, PRO! Ústí a Vaše Ústí, které společně nabídlo ANO funkci primátora a tři radní, dalších sedm mělo ANO tvořit protiváhu. To ale spolupráci odmítlo a dohodlo se právě s SPD, Tošovským a Nechybovou.

Zastupitel Jiří Madar, považovaný za šedou eminenci UFO, ale poznamenal, že byli během volby překvapeni stejně jako ostatní, protože o rozhodnutí Nechybové podporovat ANO do poslední chvíle nevěděli. „Bereme to jako těžký podraz vůči nám. Fakt je nám z toho hodně špatně. Budeme se tím zabývat na představenstvu hnutí a budeme to asi řešit vyloučením,“ řekl v reakci na volbu městských funkcionářů.

Regulérní koalici ANO, SPD a ODS bránila obecná neochota vládní strany a jejích členů nebo vedení spolupracovat se stranou vnímanou jako nedemokratická. Pavel Tošovský si myslí, že spojením s ANO a SPD na komunální úrovni udělal pro svou stranu to nejlepší. „Nejsem v koalici, přislíbil jsem vítězi voleb, že podpořím jejich návrhy. Není to koalice, nic jsem nepodepsal, ani jsem některá jména neznal. Nemíním odcházet z ODS, záleží na nich, zda to vezmou. Já jim vysvětlím, že to je pro ústeckou ODS nejlepší. Kolegům jsem to řekl před hlasováním, dřív ne, chtěl jsem zabránit spekulacím,“ líčil s tím, že za sebou má kus práce, kterou nechce opouštět a úspěchy, které nyní mají přijít po získání dotací, si nepřeje komukoliv přenechat.

Volební lídr ústecké ODS Michal Šidák a vlastně ani ostatní straničtí kolegové se ovšem moc vstřícně netváří. „Rozhodnutí Pavla Tošovského podchytily krajské i celostátní špičky ODS a nejsou z toho nadšení. Předpokládáme, že k tomu zaujmou v nejbližším čase rázné stanovisko,“ dodal.

Nové městské vedení v Ústí nad Labem



Primátor: Petr Nedvědický (ANO 2011)



1. náměstek: Tomáš Vlach (ANO 2011)

2. náměstek: Bohumil Ježek (SPD)

3. náměstek: Věra Nechybová (zatím UFO)



Uvolněný radní: Pavel Tošovský (zatím ODS)

Neuvolnění radní: Michal Mohr (SPD), Eva Nováková (ANO), Jiří Horák (ANO), Eva Fialová (ANO)