Dlouholetí starostové, nebo nové tváře? Kupříkladu na Telnici měli jasno už před volbami. Kandidátku si v obci zaregistrovalo pouze jedno hnutí, a to Cesta změny. Volební klání se zde pro jedenáct zastupitelů stalo pouze formalitou, které je v rámci demokratického procesu potřeba vyhovět, stejně jako bude potřeba v zákonné lhůtě vyhlásit ustavující zasedání zastupitelstva a tam si to rozdělení funkcí prostě odsedět. Teprve potom bude moci zdejší starosta Jan Doubrava a jeho tým pokračovat v rozdělané práci, jak říkají.

V dalších obcích okresu byla situace různá. Někde to bylo o jediné kandidátce, jinde se stávajícímu vedení postavili ve volbách i další strany a hnutí. Kupříkladu v Dolních Zálezlech mohl být lidmi zvenčí vnímán jako velký favorit voleb někdejší dlouholetý starosta Miroslav Suchý. Než totiž před čtyřmi lety odešel do politického důchodu, patřil k nejdéle sloužícím starostům v regionu. Nyní se pokusil o „veliký comeback“, jenže se nepodařil. Porazila jej současná starostka obce Magda Pejšová.

Komunální volby v obcích: Trmice udrží Oubrechtová, v Telnici kraluje Doubrava

Podle starosty Telnice Doubravy nemá cenu komentovat, jak je možné, že kromě něj a jeho kolegů nikdo další nekandidoval. „Já si samozřejmě velmi vážím důvěry, kterou mi lidé dávají, snad je nezklamu. I když jsem neměl konkurenci, je potřeba to přijímat s pokorou a vrhnout se do práce. Musíme pokračovat například v zateplování bytových domů a vypořádat se s nejvíc bolestivým tématem dneška, cenami energií. Chtěli bychom postupně dát fotovoltaiku na střechy, nejprve pět,“ vypočítával s tím, že nezapomíná ani na rekonstrukci kulturního domu a rozšíření sálu. „Máme v plánu samozřejmě pro lidi zorganizovat i nějaké kulturní akce, ale ty bych teď nerad prozrazoval,“ řekl.

Plány měl v Dolních Zálezlech i Miroslav Suchý, ale musel se jich vzdát. „Lidé chtějí spíš letní kino, než mít v obci doktora a zavedenou vodu. Ale asi jsme já a moji kolegové už staří a mládí musí dopředu. Máme ještě poradu, co dál, ale zřejmě budeme pokračovat. Program jsme měli dobrý, ale asi ten věk, ten nepůsobil dobře,“ myslí si zdejší exstarosta Suchý poté, co jeho uskupení získalo pouze dva mandáty ze sedmi.

Naopak současná starostka této obce sevřené na jedné straně řekou Labe a na straně druhé svahy Českého středohoří Magda Pejšová v sobotu důvody k radosti měla. „Chceme rozšířit Moravanskou ulici, aby se tam dalo pořádně jezdit. Od roku 2014 se o to obec snaží, konečně máme odkoupené pozemky a začalo stavební řízení. Máme rovněž nedodělaný územní plán. Pokračovat budeme i v pořádání kulturních a společenských akcí, které jsme zavedli,“ přiblížila.

Po šestnácti letech ve funkci doufá v pokračování i starosta Zubrnic Tomáš Pernekr. Jeho kandidátka získala čtyři mandáty ze sedmi, tedy i on by měl mít teoreticky sestavování obecní rady jednoduché. „Po celou dobu ve funkci zápasím s nákladní dopravou na zdejší hlavní silnici. Chtěl bych věc dovést do úspěšného konce a dočkat se uzavření silnice pro tranzit. Potýkáme se i s nedostatkem parkovacích míst. Bohužel v projektech musíme vyhovět CHKO a památkářům, je tedy složité cokoli budovat. Pokračovat chci ve zhotovení nového územního plánu, který je nejpodstatnější pro rozvoj obce. Také v opravách majetku v místech, kde je vodoteč, obzvlášť u silnic,“ poznamenal.

Podobně jednoznačně dopadly volby v Malečově, kde zastupitelstvo opanoval starosta Petr Kůstka se svou kandidátkou, v Habrovanech, kde také volili pouze jednu kandidátku, případně v Řehlovicích, kde osm mandátů z patnácti získali kandidující ze stejné kandidátky, jako je zdejší starostka Jana Princová.