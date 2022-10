Jaroslav DoubravaZdroj: ČTK

Jaroslav Doubrava

senátor 1998 až 2004 a od roku 2010 do 2022

V současnosti je jedním z nejkontroverznějších politiků kvůli svým návštěvám Krymu a samozvané republiky Luhansk. Od roku 2008 do 2016 byl zastupitel Ústeckého kraje, člen hnutí Severočeši.cz, do roku 2010 i člen KSČM. V letech 1978 až 2010 působil v komunální politice nejprve na funkci uvolněného tajemníka Národního výboru obce Telnice a později i jejího starosty. Ve volbách roku 1998 se stal členem horní komory parlamentu přesto, že jej v prvním kole porazil občanský demokrat Zdeněk Kavina v poměru 28,34 % ku 27,63 % hlasů. Ve druhém kole ale Doubrava obdržel 52,37 % hlasů a získal senátorský post. Zastával funkci místopředsedy Mandátového a imunitního výboru, zasedal ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Ve volbách 2004 svůj mandát obhajoval, ovšem v obou kolech jej porazil občanský demokrat Pavel Sušický.

V roce 2010 vystoupil z KSČM, vstoupil do hnutí Severočeši.cz, za které poté kandidoval do senátu. Přestože jej Pavel Sušický v prvním kole opět porazil a to v poměru 27,01 % ku 23,15 % hlasů, ve druhém kole Doubrava zvítězil se ziskem 55,97 % hlasů a stal se senátorem již podruhé.

V roce 2014 se jako volební pozorovatel zúčastnil nezákonných voleb na separatistickém východě Ukrajiny a byl Ukrajinou označen za nežádoucí osobu. Obhajoval také anexi Krymu, ke které podle něj došlo na základě zcela svobodného a dobře organizovaného referenda. Od jeho cesty se ovšem Senát distancoval s tím, že se jednalo o jeho soukromou cestu. Ve volbách do Senátu v roce 2016 obhajoval mandát opět za hnutí Severočeši.cz. Se ziskem 23,94 % hlasů postoupil z prvního místa do druhého kola, v němž porazil se ziskem 57,89 % hlasů kandidáta hnutí ANO 2011 Františka Holešovského a obhájil mandát senátora.

Na sociálních sítích se negativně proslavil šířením lži, že Evropská unie chce v české abecedě zrušit písmeno „ř“. Když 24. února 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu, obhajoval anexi části území Ukrajiny ruskou armádou. V této souvislosti bylo na Doubravu podáno trestní oznámení. Zpochybňoval masakr v Buči. V současných senátních volbách už nekandiduje.