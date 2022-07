Doubrava potvrdil, že stále ještě neví, zda bude pokračovat. V poslední době čelil velké kritice kvůli svým proruským postojům. Na druhou stranu si v minulosti u mnohých získal respekt díky důrazu, který klade na sociální oblast. „Někdy mne už ta práce zmáhá. Ale zatím jsem 'ne' ještě neřekl, jelikož čelím extrémnímu tlaku. Přátel, kteří chtějí, abych pokračoval. Ovšem i nepřátel, kteří by naopak nechtěli a dosti nevybíravě to dávají najevo. Slušnost v politice se prostě vytratila. Pokud do toho ještě půjdu, rád bych pokračoval v rozdělané práci, především na sociálních tématech, která mám za nejdůležitější v dnešní době, v té obzvlášť,“ poznamenal.

Do pranice o primátorskou židli v Ústí přibyli Šidák, Novák a Loskot

Mezi jmény těch, kteří by po Doubravovi rádi převzali post, lze nalézt historika a zastupitele za hnutí PRO! Ústí Martina Krska. Ten přijal kandidaturu za hnutí Senátor 21. Pokud uspěje, chtěl by podle svých slov aktivně pracovat v senátním podvýboru pro regiony v transformaci. „Zde bych prosazoval důslednou politiku srovnávání regionálních rozdílů. Náš kraj dlouho topil a svítil pro zbytek republiky a je na čase mu to vracet,“ uvedl.

Jednoduché to ale Krsek mít rozhodně nebude ani s ostatními kandidáty, jelikož se ve volebním obvodu Ústí nad Labem bude muset utkat s rektorem ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martinem Balejem, který kandiduje za ODS. „Jako rektor jsem téměř osm let pracoval na rozvoji naší univerzity a tím se i podílel na změně celého regionu. Nyní chci věnovat svoji energii a čas Ústecku a severním Čechám na celostátní úrovni. Některé věci se prostě nedají rozhýbat jen z Ústí. Náš kraj se dlouhodobě potýká s celou řadou problémů. Abychom je konečně úspěšně zvládli a nezůstali stále jen otloukánkem České republiky, potřebujeme jak změnu celostátní legislativy v sociální oblasti na jedné straně, tak i celkovou kultivaci veřejného prostoru, a to včetně politické reprezentace,“ řekl Balej.

O přízeň voličů se chce ucházet i další pedagog, od roku 1990 do letoška ředitel ústeckého Gymnázia Jateční Alfréd Dytrt, pod jehož vedením se gymnázium dvakrát umístilo na první příčce v soutěži o nejlepší školu Ústeckého kraje. Od počátku devadesátých let byl také u zrodu profesních sdružení v oblasti školství. Členem republikové rady Asociace ředitelů gymnázií ČR je od počátku její existence, 14 let místopředsedou a 6 let byl jejím předsedou. Zkušenost má i z komunální politiky v Řehlovicích.

„Vždy mi záleželo na tom, aby žáci i jejich rodiče cítili připravenost a vnímavost k jejich problémům, aby nacházeli komunikativní, otevřený a partnerský přístup. Je to nekončící úsilí a věřím, že nemalou část cesty jsme již prošlapali. Kandidaturu do senátních voleb v tomto roce považuji za logické vyústění mé profesní dráhy, ve které jsem se celý život snažil pomáhat lidem kolem sebe. Více než třicetiletými zkušenostmi ze školství i politiky chci jako senátor přispět k fungování našeho státu a společnosti,“ zdůvodnil Dytrt, který kandiduje za TOP 09.

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku. Dostat se na ni můžete i načtením tohoto QR kódu.

Chránit slabé a neomezovat pracovité by v pozici senátorky ráda bývalá ústecká primátorka Věra Nechybová. Ke kandidatuře ji nominovalo Ústecké fórum občanů (UFO) s podporou hnutí Lepší sever. Vedle pečlivé legislativní práce a důsledné kontroly by v horní komoře parlamentu ráda bojovala proti špatným zákonům, které podle ní umožňují, aby si sociální dávky nárokovali i lidé, kteří si z nich udělali trvalý příjem místo mzdy. Poté by ráda řešila potíže seniorů, řešila energetickou chudobu a rozvoj měst a obcí. Chtěla by se také podílet na normách, které umožní rychlejší demolice vybydlených domů ve vyloučených lokalitách.

„Obyvatelé Ústecka, stejně jako celé naší země, řeší zásadní a nebojím se říci, že existenční otázky. Šílenou inflaci, drahý benzín, plyn, elektřinu, potraviny nebo služby. Vláda příliš váhá a možná čeká, že si lidi nějak poradí. Jsem na straně těch, kteří už jsou na hraně propasti a nemají zastání. Ráda bych proto prosadila vyšší stupeň ochrany seniorů při razantním zdražení základních životních potřeb, prostá valorizace důchodů na takové krize nestačí. Chci výrazněji podpořit podmínky pro domácí zdravotní péči a pečovatelské služby,“ dodala Nechybová s tím, že chystá kontaktní kampaň.

První kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 ve 27 senátních obvodech. Druhé proběhne o týden později. První kolo proběhne souběžně s volbami do zastupitelstev obcí.