Martin Krsek (SEN 21) nakonec získal 11 840 hlasů a tím 67,71 %. Petr Nedvědický 5 645 hlasů a 32,28 % hlasů. Volební účast byla 18,53 %, k urnám přišlo 17 556 voličů.

Zdroj: Deník

Bitvu o Senát tak v Ústí vyhrál historik a patriot Martin Krsek, kterého výsledek voleb nadmíru potěšil. “Je to dobrý pocit. Dobrý je hlavně proto, že ti, kteří považují Ústecko za ztracený region, kde mohou uspět jen extrémisté nebo populisté, se zmýlili,” uvedl krátce po sečtení výsledků. “Jak se ukázalo, i tady lze vést kampaň bez nereálných slibů, bez billboardů, bez uplácení voličů reklamními dárky a je možné aktivizovat místní komunitu. Do této kampaně se totiž zapojila řada dobrovolníků, kteří zdarma poskytli své ploty a auta, takže to vlastně byla společná kampaň s místními patrioty, kteří věří v budoucnost tohoto regionu,” dodal.

Sčítání hlasů Martin Krsek sledoval v obklopení svých podporovatelů v hospůdce U nebožtíka na Střekově. Přišli tam jeho blízcí, ale také lidé, kteří vyslyšeli jeho pozvání na facebooku. “Přišli spontánně sdílet nejdříve ty nervy a pak tu radost,” okomentoval vítěz voleb.

Výsledek senátních voleb v Ústí nad Labem naopak mrzí Petra Nedvědického, který měl v prvním kole náskok. “Samozřejmě mě mrzí, jak volby dopadly. Jinak si ale myslím, že jsme udělali slušný výsledek,” zhodnotil. “Před týdnem jsme vyhráli, účast byla nějakých 36 procent, teď jen dvacet, asi lidé odjeli na prodloužený víkend. Určitě děkuji svým voličům za hlasy, které mi dali, i za to že vůbec přišli k volbám,” doplnil.

Naposledy Ústecko vybíralo svého zástupce v roce 2016. Tehdy byla účast u uren v druhém kole pouhých 11,78 %. Silou 6 533 hlasů byl před šesti lety zvolen Jaroslav Doubrava za Severočechy.cz, když porazil Františka Holešovského, navrženého ANO 2011.

Je ale rok 2022 a občané v prvním kole poslali dál do "finálového duelu" Petra Nedvědického (ANO) s 24,3 % hlasů a Martina Krska (Sen21) s 19,1 % hlasů.