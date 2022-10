A co po prvním souboji řekli oba kandidáti? „Chci poděkovat všem voličům, kteří mi dali hlas, kteří takto ocenili mou práci. Velmi si toho vážím a věřím, že mě podpoří i ve druhém kole,“ radoval se z postupu současný ústecký primátor.

Ústecký boj o Senát: Do druhého kola jdou Petr Nedvědický a Martin Krsek

„Považuji to za vítězství patriotů tohoto regionu, náš region má velký potenciál. Šel jsem do toho s tím, že chci uspět, probojovat se do druhého kola, pracovali jsme na tom a jsem rád, že se to povedlo. A věřím, že i ve druhém kole můžeme uspět,“ uvedl druhý na pásce Martin Krsek.

Krska před druhým kolem podpořili dva neúspěšní kandidáti – Alfréd Dytrt (KDU-ČSL+TOP09) a Martin Balej (ODS). Nedvědického naopak nepostoupivší kandidát SPD René Hladík.

Senátní obvod Ústí nad Labem přitom určitě bude mít zcela nového zástupce v senátorských lavicích. Dosavadní dlouholetý senátor Jaroslav Doubrava totiž už o obhajobu mandátu neusiloval. V Senátu byl nejdříve ze komunisty, poté za Severočechy.cz. S jednou přestávkou celkem 18 let. Byl známý svým dlouhodobě velmi vstřícným postojem k Rusku, v horní komoře hlasoval proti všem usnesením, která odsuzují ruskou agresi na Ukrajině. Za Ústecko už v Senátu zasedli také Oto Neubauer (ČSSD) a Pavel Sušický (ODS).

Pokud potřebujete vědět ještě další podrobnosti k senátním volbám a zajímavosti z regionu, začtěte se do speciálu Ústeckého deníku Volby 2022. Deník přinese i průběžné sledování sčítání výsledků senátních voleb. Sledovat ho budete moci ZDE.