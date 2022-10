Vyhrál jste bitvu o Senát, jaký je to pocit?

Je to dobrý pocit. Dobrý je hlavně proto, že ti, kteří považují Ústecko za ztracený region, kde mohou uspět jen extrémisté nebo populisté, se zmýlili. Jak se ukázalo, i tady lze vést kampaň bez nereálných slibů, bez billboardů, bez uplácení voličů reklamními dárky a je možné aktivizovat místní komunitu. Do této kampaně se totiž zapojila řada dobrovolníků, kteří zdarma poskytli své ploty a auta. Vlastně to byla společná kampaň s místními patrioty, kteří věří v budoucnost tohoto regionu a myslí si, že dobrý senátor by měl umět propojit práci pro region se zákonodárnou funkcí.

Co vás před volbami či během nich nejvíce potěšilo nebo naštvalo?

Nejvíc mě potěšila ta obrovská chuť lidí, místních patriotů, zapojit se do kampaně a spoluvytvářet budoucnost tohoto města. Je hrozně fajn, že je tady velká skupina aktivních lidí.

Co uděláte jako první věc, až přijdete do Senátu?

Nejdříve se samozřejmě sejdu se svými budoucími kolegy a budeme plánovat práci. Chceme nějakým způsobem pracovat na zákoně o podpoře regionu a samozřejmě budu poznávat své nové úkoly a své nové pracoviště.

Přislíbil jste také, že se s vervou zapojíte do připomínkování a úprav zákonů důležitých pro celé Česko. Mimo jiné chcete ze Senátu dohlédnout na to, aby se teď za energetické krize řešila pomoc různým skupinám obyvatel. Jak?

Současná energetická krize je aktuálně stěžejní věcí, kterou je nutno řešit. Zákony, které se jí týkají, se z logiky věci dělají v krizi a rychle, takže je rolí Senátu hlídat, aby nebyly šité horkou jehlou. Také je na nás, abychom společně s ostatními senátory pohlídali, aby v rámci kompenzačních opatření nebyla výrazně ohrožená některá skupina obyvatel.

Víte, kde je adresa Senátu? Kdy tam prvně pojedete a jak?

Kde je vím, kdy tam pojedu ještě netuším. A jak? Vlakem a od nádraží do Senátu na kole, protože to bylo jedno z mých hesel v kampani. Je to symbolická věc a já chci plnit sliby, které jsem dal, aby to nebyly jen prázdné fráze. Tady v Ústí nad Labem jezdím na kole do práce běžně.

Ponecháte si své dosavadní zaměstnání?

Určitě ano, považuji ho za poslání. Samozřejmě, že budu uvažovat třeba o nějakém snížení úvazku, ale rozhodně muzeum neopustím. Tedy pokud k tomu nebudu donucen.