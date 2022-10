Jak jste se cítil, když jste viděl výsledek?

Samozřejmě, že mě mrzí, jak volby skončily. Přesto si ale myslím, že jsme i tak udělali velmi slušný výsledek. Před týdnem jsme vyhráli, teď přišlo jen nějakých dvacet procent voličů, čili byla velmi malá účast jako vždy. Určitě děkuji hlavně voličům za hlasy a za to, že vůbec přišli k volbám.

ROZHOVOR: Do Senátu pojedu na kole, říká Martin Krsek po vítězství ve volbách

Co vás před volbami či během nejvíce potěšilo, anebo zaskočilo, naštvalo?

Myslím si, že to nebyl jednoduchý souboj, v tom posledním týdnu byly sociální sítě velmi nepříjemné, ale takto asi politika vypadá.

Zdroj: DeníkProč si myslíte, že vás lidé nevynesli na první místo po úspěchu v prvním kole a také v komunálních volbách?

Je možné, že lidé vyvažovali právě ten úspěch z minulého týdne a snažili o to hlasy pro protikandidáta, to za prvé. Za druhé minulý týden byla účast v senátních volbách kolem 36 procent, čili podle mého názoru ti voliči, kteří by dali hlas patrně mně, odjeli třeba na nějaký prodloužený víkend.

Je něco, co byste rád vzkázal svému úspěšnějšímu soupeři?

Já už jsem soupeři blahopřál k vítězství někdy, když bylo sečteno kolem 75 procent hlasů, a vyjádřil jsem přání, aby byl v té Praze úspěšnější než dosud v komunální politice. Nepamatuji si totiž, že by se panu Krskovi podařilo něco dotáhnout. Doufám, že teď se mu ty sny a program, se kterým šel do voleb, podaří naplnit.

VOLBY: Historik Krsek míří do Senátu. S přehledem porazil primátora Nedvědického

Měl jste konkrétní cíle, kterých jste chtěl v Senátu dosáhnout. Co bude dál?

Teď doufám, že se nám v Ústí nad Labem podaří vytvořit funkční koalici, to je úkol pro nejbližší dny. Věřím, že to bude dělná koalice a také že pan Krsek bude městu pomáhat, seč mu síly budou stačit.

Jak trávíte víkend. Dvojí volby byly nejspíš vysilující?

Trávím čas mimo domov v přírodě a předpokládám, že takto dotáhnu celý víkend, abych si odpočinul a v pondělí mohl pracovat dál.