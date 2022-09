V úvodním kole volebního souboje o Senát zvítězil současný primátor Petr Nedvědický, získal 24,3 % hlasů. „Chci poděkovat všem voličům, kteří mi dali hlas, kteří takto ocenili mou práci. Velmi si toho vážím,“ radoval se z postupu současný ústecký primátor.

Do druhého kola, které se uskuteční za týden (30. září a 1. října), s ním postoupil historik a publicista Martin Krsek – 19,1 % hlasů. „Považuji to za vítězství patriotů tohoto regionu, náš region má velký potenciál. Šel jsem do toho s tím, že chci uspět, probojovat se do druhého kola, pracovali jsme na tom a jsem rád, že se to povedlo,“ uvedl druhý na pásce. „Vedl jsem kampaň bez jediného placeného billboardu, plochy pro mou reklamu mi poskytli obyvatelé Ústecka, takže postup do druhého kola je i jejich úspěchem, úspěchem občanské společnosti, místních patriotů“ pokračoval Krsek.

Oba postupující čeká v následujícím týdnu tvrdá politická práce. „V nadcházejícím týdnu bych ještě rád přesvědčil další voliče, kteří dali hlas jiným kandidátům, budu na tom pracovat,“ řekl Nedvědický s tím, že osloví i některé své protivníky s žádostí o podporu. Stejnou věc chce udělat také Krsek, mluví o možné podpoře například voličů Věry Nechybové, Alfréda Dytrta či Martina Baleje. „Budu se snažit oslovit své oponenty a jejich voliče. Skončil jsem sice druhý, ale demokratičtí kandidáti, kteří pro Ústecko skutečně něco udělali, celkově získali více hlasů. Věřím, že nejen mým ale i jejich voličům bude stát za to přijít i v druhém kole voleb,“ sdělil Krsek.

Zdroj: DeníkTřetí skončil na Ústecku rektor univerzity Martina Balej (ODS), získal 12,8 % hlasů. Čtvrtý byl v souboji ředitel školy Alfréd Dytrt (KDU-ČSL+TOP09), od voličů dostal 12,1 %. Podle jeho vyjádření ublížilo jemu a Martinu Balejovi to, že vládnoucí koalice na Ústecku nepostavila jednoho společného kandidáta, naopak bojovali mezi sebou o podobně smýšlející voliče, myslí si, že se tak hlasy tříštily.

„Asi jsme měli síly spojit a ne rozpojit. Šli jsme dva kandidáti z koalice Spolu proti sobě, to asi nebylo dobře,“ viděl Dytrt. Koho ve druhém kole podpoří nechtěl zatím prozradit.

Ve volebním štábu ANO slavili rozdáváním růží. Komunisté poprvé v Ústí propadli

Senátní obvod Ústí nad Labem přitom určitě bude mít zcela nového zástupce v senátorských lavicích. Dosavadní dlouholetý senátor Jaroslav Doubrava totiž už o obhajobu mandátu neusiloval. V Senátu byl nejdříve ze komunisty, poté za Severočechy.cz. S jednou přestávkou celkem 18 let. Je známý svým dlouhodobě velmi vstřícným postojem k Rusku, v horní komoře hlasoval proti všem usnesením, která odsuzují ruskou agresi na Ukrajině. Za Ústecko už v Senátu zasedli také Oto Neubauer (ČSSD) a Pavel Sušický (ODS)

Výsledky senátních voleb Ústecko



(volební účast 36,6 %):



1. Petr Nedvědický (ANO) – 24,3 %

2. Martin Krsek (Sen21) – 19,1 %

3. Martin Balej (ODS) – 12,8 %

4. Alfréd Dytrt (KDU-ČSL+TOP09) – 12,1 %

5. René Hladík (SPD) – 10,4 %

6. Věra Nechybová (UFO) – 9,2 %

7. Jaroslav Telecký (PRO2022) - 7,2 %

8. Miloslav Buldra (KSČM) – 3 %

9. Jan Beer (Rozumní) – 1,2 %