Další zdejší problém s dopravou zčásti souvisí. Městečko si zachovává svůj historický ráz a nejvíce právě ve svém centru. Přímo se nabízí, aby tu vznikly různé předzahrádky a odpočinkové zóny. Jenomže parkující automobily leckdy zakryjí každé volné místo. Dokonce tu je možné spatřit před hospodou stůl a židle, stojící mezi zaparkovanými automobily. Zlepšení obou problémů napomůže rekonstrukce zdejšího náměstí.

Ptali jsme se politiků: Uleví přestavba centra Chabařovic od dopravy?

Radnice si ke spolupráci přizvala architektonický ateliér Tečka. Ten připravil studii, která má vyřešit nejen dopravní situaci, ale má také ambici vrátit na náměstí život a udržet na něm nejen místní obyvatele, ale především turisty, kteří sem zavítají od jezera Milada. Aktuálně se plán posunul významně kupředu. „Podařilo se nám získat dotaci ve výši jedenáct milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury, takže se můžeme pustit do první etapy. Týká se rekonstrukce hlavní silnice po celém náměstí a přilehlých chodníků,“ přiblížil zdejší starosta Josef Kusebauch.

Součástí jsou i bezpečnostní prvky jako zálivy, přechody, ostrůvky, šikany nebo dokonce i parkovací stání. Chodníky budou v dlažbě, aby byly v souladu s názorem památkářů, kteří kladou důraz na historický charakter městského centra. „Bude to koordinovaná akce se Severočeskou vodárenskou společností, která zrekonstruuje a vymístí téměř šest stovek metrů vodovodu a přes osm set metrů kanalizace v úseku od kruhové křižovatky dál přes Husovo náměstí až k náměstí 9. května. Přidá se i Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. V současné době připravujeme výběrové řízení. Celá stavba bude na dva roky,“ popsal starosta Kusebauch s tím, že kvůli tomu budou muset naplánovat tradiční pouť v menším měřítku a přesunout ji na náhradní místo.

Práce by mohly začít na jaře příštího roku, stavba bude pokračovat po etapách ještě v roce 2024. Přesný harmonogram, stejně jako cenu, bude město znát až po výběrovém řízení na dodavatele na přelomu tohoto a příštího roku.

Ačkoliv by rekonstrukce náměstí měla dle starosty Kusebaucha situaci hodně zlepšit, přesto si část zdejších lidí myslí, že by nebylo od věci, kdyby se vedení města po volbách zamyslelo nad tím, jak tranzitní dopravu z Chabařovic vymístit zcela. Například podle Rostislava Jabůrka bude situace stále horší. „Nejlepší by bylo to odklonit přes Úžín, tam mohou v pohodě projet. Stačilo by jen příslušné nové dopravní značení a možná pár menších stavebních úprav. Je zbytečné stavět jako obchvat novou silnici,“ navrhl.

Město Chabařovice

leží v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji pod Krušnými horami poblíž umělého jezera Milada. Žije zde přibližně 2 500 obyvatel a jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. V minulosti mu hrozila likvidace kvůli těžbě kvalitního bezsirnatého uhlí, podobně jako historickému městu Most.

Místní opoziční zastupitel a někdejší starosta Jiří Záhořík se také domnívá, že množství projíždějících aut po rekonstrukci zůstane stejné. „To náměstí je široké a průjezd se nedá regulovat, zůstanou i dva pruhy. Dneska, když tudy jedete ve tři, ve čtyři, na hlavní silnici jede hodně aut. Ale ten projekt je jinak docela zajímavý. Vadí mi trochu velké ozdobné květináče, ale záleží na tom, jak budou vypadat po dokončení,“ dodal.

Kdo chce vést vaši obec na Ústecku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Komentář: Dopravu by měl v Chabařovicích vyřešit další odborník



Dopravu v Chabařovicích řeší zdejší lidé a vedení města už řadu let. Proud tranzitní dopravy škodí jinak docela hezkému historickému městečku plíživě a pomalu, stejně jako kdysi těžba uhlí.



Zdroj: DeníkPřed více než dekádou zde mohl postavit Ústecký kraj obchvat, ale místní lidé, především ti, kteří by bydleli v sousedství nové silnice, se postavili proti. Vedla by totiž někdy i metr či dva od plotů u jejich domů. To by se nelíbilo nikomu, nehledě na to, že architekt, který obchvat tehdy nakreslil, se choval při veřejném projednávání stavby tak arogantně, že nakonec i část lidí z centra řekla své jasné ne.



Současný plán, jak dopravu zklidnit, vypadá vcelku zajímavě, ale nijak neřeší objem aut, která tudy projíždí. Přibudou ale různé bezpečnostní prvky a omezení rychlosti. Mnohým to nestačí a říkají, že je ještě potřeba tranzit svést na úžínskou silnici.



Zda mají pravdu, by měl zodpovědět dopravní odborník, jednou v budoucnu snad najatý městem. Doufat, že zpomalení průjezdu centrem řidiče odradí, prostě některým lidem stačit nebude. Ale to už bude úkol pro nové zastupitelstvo.