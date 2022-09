Zdroj: archiv osobnostiJosef Hnyk, SNK Společně za lepší Chabařovice a Roudníky

Na projektu náměstí pracovali projektanti od roku 2016, tak věřím, že odvedli kvalitní práci. Jinak společenský život je v Chabařovicích bohužel na velmi nízké úrovni a myslím si, že přestavba náměstí na zkvalitnění nemá vliv. To je vždy o lidech, zda chtějí anebo ne. Kdyby většinu akcí nepořádaly spolky a kluby, tak je tu mrtvo. Lidé jezdí často do okolních měst, kde to opravdu žije. Co se týká dopravních problémů, mám na mysli hlavně problémy s parkováním, tak ty nejsou pouze na náměstí, ale hlavně na všech místních komunikacích. A to je další ožehavé téma. V městské části Roudníky jsou dlouholeté problémy s odstavenými vozidly a co s tím dělá koaliční vedení města? Na výsledek jejich dlouholeté práce se stačí zajet podívat do zmiňovaných Roudníků.