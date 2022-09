Zdroj: archiv osobnostiPavel Vodseďálek, KSČM

V úvodu nutno říci, že bude nutné, aby státní i městská policie byla důraznější a vyšší postihy těch, kteří tento nepořádek dělají. Častější úklid centra města veřejně prospěšnými pracovníky. Chce to ovšem poněkud více dělat kontroly. Stálo by za to, pravidelně, například jednou za měsíc, pořádat akci a její výsledky uveřejnit. Nejvíce problémů je v nočních hodinách a ráno, kdy vyrážejí k úklidu veřejně prospěšní pracovníci, až když hlavní nápor obyvatel, spěchajících do práce, pominul. Centrum bývá uklizeno pozdě. V sobotu ráno nebo v neděli, pokud je větší akce, bývá nepořádek i jinak před kulturními místy. Pořadatel má určité stanovené podmínky ke konání akce a je tam zcela jistě i odstavec úklid. Je nutno to řádně zkontrolovat, v případě nedostatků to postihnout ve správním řízení. Samozřejmě k dobrému pocitu ve městě patří nejen uklizené město, květiny v centru města, posekaná tráva, na to je třeba v rámci kompetencí města, případě obvodů dohlédnout.