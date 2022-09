Neštěmice

jsou městskou částí Ústí nad Labem. Dříve měly statut města, dnes jsou hlavní čtvrtí stejnojmenného městského obvodu. Leží na břehu řeky Labe, pod masivem Českého středohoří, nedaleko obvodu se nachází několik bývalých sopek, které patří k nejzajímavějším přírodním památkám. Bydlí zde kolem pěti a půl tisíce obyvatel.

Právě tady jsou na parkovišti vraky automobilů, právě tady u popelnic leží pohozená torza praček. Kolem domů se povalují obaly od pochutin i nápojů, sem tam i prázdné flašky od alkoholu. Ačkoliv, zdá se, že od doby, kdy tu před dvěma lety zdejší partaje ukradli i kus nového chodníku a navršili mezi paneláky několik černých skládek, se právě tohle hodně zlepšilo. Sídliště působí mnohem normálněji. Co by ale nejvíce pomohlo, je podle současného vedení Neštěmic výkup bytů a domů, aby obvod získal zpět kontrolu nad jejich nájemníky.

„S nepořádkem je to tu vždycky trochu špatné. Někteří místní jsou prasata a když jim to řeknete, aby se uklidnili a používali popelnice, jsou agresivní. Děti jsou doslova oprsklé jako opice, žádný div, když mají takový vzor. Tamhle jsou dvě polorozebraná auta, oni je postupně rozprodávají nebo nosí do sběru jako kovy,“ ukazoval jeden z místních. Představil se jako Miroslav, ale příjmení říci nechtěl. „Sice mě tady ještě nikdo nezbil, ale občas je to tu dost ostré,“ omlouval se s tím, že před dvaceti lety to ještě šlo, ale dnes se snaží odsud odstěhovat. „Jen se mi nechce byt prodávat pod cenou,“ povzdechl si.

Ptali jsme se politiků: Pomůže k řešení vyloučených lokalit výkup domů a bytů?

Jak ale vysvětlil velitel zdejšího okrsku městské policie Otto Lipert, co se rozházeného odpadu týká, je to velmi proměnlivé. „Tak se to ve vlnách opakuje. Například, když je tam nepořádek u popelnic, zrovna se jedna nebo dvě rodiny stěhují a co nechtěly, sem naházely. Jindy tu bývá relativně uklizeno a pak se mezi domy nárazově objeví hromady nepořádku. Bezpečnost tu bývá standardní, nikoho tu na ulici běžně nenapadají. Problémy jsou spíš typu občanského soužití. Rodiny něco slaví, opijí se a poperou s jinou rodinou,“ líčil.

Před zhruba dvěma lety sem odmítaly jezdit i úklidové nebo zahradnické čety na údržbu městské zeleně. Místní po nich z oken házeli odpad a dokonce i lejna v pytlících. „Bývalo to tak, ale od té doby se to dost zlepšilo. Hodně se ty vztahy snažil narovnat městský obvod, respektive jeho vedení a úředníci. Od té doby jsem zatím nezaznamenal žádné další podobné konflikty,“ poznamenal jednatel úklidové firmy AVE Ústí nad Labem Petr Hrdlička.

Kdo chce vést vaši obec na Ústecku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Jinde v městském obvodu to vypadá daleko lépe, ale Neštěmice jsou i Matiční nebo Keplerova ulice, proslulé právě kvůli sociálně vyloučeným lokalitám, nebo sporům Romů s Čechy. Většinou to jsou třeba vchody v panelových domech nebo řadové činžovní a rodinné domky. Jeden takový ovšem dokáže udělat zle širokému okolí.

Zdejší starostka Yveta Tomková roky bojuje, aby město takové domy odkoupilo, aby je dál nemohl zneužívat některý obchodník s chudobou a sestěhovávat do nich problémové lidi. „Podařilo se nám to ve Veslařské ulici, dneska by to byla ubytovna. Výkup je jediný recept, jak získat zpět kontrolu nad tím, kdo a kde bude bydlet,“ poukázala starostka Tomková.

Komentář: Výkup bytů je jen jedna zbraň v boji proti vyloučeným lokalitám



Problém vyloučených lokalit jde ruku v ruce s problémem kšeftování s chudobou. Neštěmice se s tím potýkají asi nejvíce ve městě. Sídliště Mojžíř je v tomto směru doslova legendární. Ukradený chodník, lejna letící po uklízečích z okna, bitky a napadání. Není to tak dávno, co tu nějací výrostci a děti napadali seniorku, která se jejich šikanování sama nedokázala bránit.



Zdroj: DeníkZdejší starostka Yveta Tomková navrhuje vykupovat problémové domy a byty, aby město mělo vliv na skladbu nájemníků a obyvatel v takové vyloučené lokality. Kandidáti se v tom vzácně shodují. Jenže finance města jsou dosti omezené, a tak se nestane, že by mohlo masově vykupovat a tvořit obří bytový fond. Nehledě na to, že podobné plány mají svůj limit právě ve své finanční náročnosti.



Dokud tu nebude zákon, který dá městům pravomoc dotyčným sáhnout na sociální dávky, problém se nikdy nezmění. Ony přemrštěné nájmy jsou totiž většinou placené právě ze sociálních dávek.