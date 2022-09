Ono vůbec není složité v centru krajské metropole narazit na nepořádek. Plevel prorůstá dlažbou a obrubníky všude možně a doslova „zadělaná“ zákoutí u vodotrysku před hlavním vlakovým nádražím také na parádě moc nepřidají. Přitom sociální sítě doslova přetékají kritikou úklidu a návrhy, jak se s neutěšeným stavem vypořádat. Především nyní v předvolebním čase část kandidátů navrhuje založení městských technických služeb, které by se o pořádek staraly. V mnoha případech by ale stačilo, kdyby lidé začali u sebe.

Mírové náměstí, atrium magistrátu, Lidické náměstí, okolní ulice. Na první pohled vypadají uklizené, ale jakmile začnete pokukovat do různých zákoutí a koutů, nepořádek vás doslova praští přes oči. Kolem stromů, v sousedství košů, v květnících, v bazéncích s vodou a vodotrysky. Zápach moči v průchodech kolem nádraží a u Barborky. „Stačí jít myší dírou a chce se vám zvracet. Ono to bylo stejně hrozné na Předmostí, než tam udělali to graffiti, ale podle mne je jen otázka času, než z toho zase budou veřejné záchodky. Lidi jsou prostě prasata, měli by se stydět,“ myslí si ústecká seniorka Jiřina Stratilová.

Ptali jsme se politiků: Jak byste zlepšili úklid v centru Ústí nad Labem?

Magistrát má zpracovaný operační plán úklidu. Na Mírovém náměstí a v centru města provádí společnost AVE Ústí nad Labem, s níž má město smlouvu na úklid a svoz odpadu, celou řadu různých služeb. Denně vysypává koše, čistí silnice a další. „Je toho opravdu hodně. Například na vývoz košů město objednávku navýšilo na celý týden. Potřebuje systém svozu a úklidu. S ním se pak už dá pracovat. Výsledek přesto bude možná pro laika stále stejný. Je potřeba ale počítat, jelikož za každou změnou jsou peníze a na vlastnictví nezáleží,“ řekl jednatel AVE Petr Hrdlička Hrdlička.

Narážel tím na myšlenku technických služeb vlastněných městem coby řešení údajně nepovedeného úklidu v Ústí, které navrhuje hned několik kandidátů a politických stran i hnutí. Kritici upozorňují navíc krom nepořádku i na nedostatečnou údržbu městského mobiliáře. Laviček, košů na odpadky, vodotrysků, pítek. „Laický pohled to rychle odsoudí, já to chápu, ale systém nelze nastavit tak, že když se někde objeví nepořádek, okamžitě ho běží někdo uklidit. To by bylo extrémně drahé,“ varoval Hrdlička.

Proto by například Zbyněk Novák (Společně) v roli primátora chtěl založit technické služby v majetku města a změnit celý systém úklidu. „To je pro mě nejzásadnější. Nejprve bychom změnili příspěvkové Městské služby na akciovou společnost a od ní by se posléze oddělily služby technické,“ popsal s tím, že odvoz odpadu by přenechal i nadále specializovaným firmám.

Za stejně zásadní považuje úklid a údržbu města i Richard Loskot (PRO! Ústí). „Město musí opět pod svou správu získat technické služby včetně zahradnického podniku. Jsme jako město snad jediní, kdo má svou správu v naprosto chaotickém stavu. Když se úředník podívá na lavičku, tak snad ani neví, kdo se o ni stará. Potřebujeme silnější městské služby, údržbu mobiliáře a zeleně. Druhý bod je razantní prosazení změny statutu města. Jasně vymezit dělbu pravomocí mezi obvody a město, je to věc dohody,“ myslí si.

Stejně tak o nedostatečném úklidu hovořil i kandidát za KSČM Pavel Vodseďálek. „Co se města týká, je nutno urychleně řešit úklid středu města, opravy chodníků a silnic, které jsou v dezolátním stavu,“ nabídl Ústečanům.

Komentář: Nepořádek v centru Ústí je šílený



Nepořádek v centru města je bolestí, se kterou si nedokázalo poradit žádné městské vedení za posledních třicet let. Dokonce už za komunistů to nestálo za moc a nejhorší to bývalo a dodnes je o víkendu. Podepisuje se na tom celá řada faktorů.



Zdroj: DeníkSamozřejmě, za obrovskou část odpadků a nepořádku můžou sami obyvatelé. Odhodit nedopalek, pytlík a kelímek z fastfoodu kamkoliv kohokoliv napadne není ojedinělé. Dělá to kde kdo. Nemusí ani přitom být napitý jak žok, kolikrát vidíme i lidi, jak odcvrnknou zbytek cigarety daleko od sebe, přičemž na konci křivky nečeká odpadkový koš.



Koše jsou kapitola sama pro sebe. Jeden, aby se bál, že na něj z nich vyskočí nějaká ohavnost, jak jsou odporné. To ovšem už není jen problém obyvatel a kolemjdoucích. To už je problém města a jeho obvodů. Úklid tu komplikuje bídný statut města, který rozděluje pravomoci mezi magistrát a velké město na straně jedné a obvody s jeho radnicemi na straně druhé. Ten bude potřeba změnit co nejrychleji po zvolení nového městského vedení. Tak, aby bylo mnohem jasnější, kdo za co vlastně odpovídá. Ostatně, mluví o tom i sami kandidáti na primátora.



Nutno ovšem podotknout, že o statutu a jeho zastarání, nebo spíše jeho polovičatosti, hovoří politici poslední tři volební období a slibují změnu. Skutek utek, jak se říká, a v posledním volebním období toto zklamání bylo vidět nejvíce.