/FOTO/ Hřib pravý a dubový, smrkový, modračka a žlutomasý, babky a kováři, křemenáče, kozáci, klouzci, lišky, růžovky. Houby všeho druhu už nyní nacházejí houbaři v lesích na řadě míst v České republice. Dokonce i v různých nadmořských výškách. Ústecko nevyjímaje.

Houbová nadílka, nalezeno do dvaceti minut nad Tisou. | Foto: Se souhlasem Marie Šímové

Nedávno si například zajela na procházku do lesa Marie Šímová z Ústecka. Domů se nevracela s prázdnou. „Zajeli jsme si nad Tisou s kamarádkou na Kristýnin hrádek. Houby jsme našli uprostřed lesa, vykoukly na nás z mechu a jehličí. Ten sírovec rostl jak choroš na pařezu. Ale je z něj super řízek, chutná trošku jako kuřecí, ale je s tím práce spousta,“ smála se.

Jestli se ptáte jaké, musí se prý například hodinu máčet v mléce. „Ale pak se to i rozpadá jako kuřecí. Jsou bezva. Hříbky jsme nacházeli všude možně. Poslouží jako ingredience do houbové omáčky, nebo polévky. To hlavně ty lišky, uděláme dršťkovou. Hledali jsme je asi dvacet minutek, aby bylo do polévky, na omáčku nebo na řízek, prostě na mls, byla to rychlovky,“ pokračovala mladá žena.

Houby rostou po celé republice, podívejte se kupříkladu na videozáběry z lesa od známého mykologa Jiřího Laštůvky z Hlinska v Čechách, který v posledních dnech přináší z lesa na Pardubicku plné koše:

Hlavní houbařská sezona tedy pomaličku startuje. V závěru května na to upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň spustil letošní mapu pravděpodobnosti růstu pro celou Českou republiku, která se na základě vědeckých poznatků snaží predikovat, kde budou vhodné podmínky pro růst mykorhizních hub, zejména hřibovitých.

„Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedm dní,“ komentují oblíbený předpovědní model odborníci z ČHMÚ.

Čerstvou denní zprávu o růstu hub najdete na stránkách info.chmi.cz:

Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub.Zdroj: chmi.cz