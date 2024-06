Houbaření může mít roztodivné podoby. Někdo najde nějaký ten žampion na zahradě, jiný musí do lesa. Ústečan Miroslav Vlach našel kolonii hříbků přímo ve městě, mezi stromy ve Štursově ulici. Nadohled od nádob na tříděný odpad.

Ve Štursově ulici v Ústí rostou hřiby. | Foto: Se souhlasem Miroslava Vlacha

Posílejte nám své úlovky! Chcete popsat, jaká je letošní houbařská sezona u vás? Podělit se o své příhody a postřehy? Ukázat své úlovky z lesů? Rádi zveřejníme vaše příspěvky. Napište nám na ustecky@denik.cz

"Paní se psem mne navedla na zajímavé místo. Zdály už viděla podezřelý klobouk, byl to hřib. Mrzelo ji, že neměla chytrý telefon, dcera by se prý divila," líčil Ústečan Vlach, co mu povídala sousedka odnaproti.

Tipy na víkend: Barvám neutečeš, Toxic People, muzeum a otevření jezera Milada

Ve Štursově ulici v Ústí rostou hřiby.Zdroj: Se souhlasem Miroslava Vlacha

Sám prý vzal pak foťák a vyrazil. "Kousek od domu ve Štursově ulici jsem napočítal patnáct hřibů, jeden hezčí, než druhý. Takové kouzelné místo houbaři neprozrazují, ale tohle se utajit nedá. Přiložil jsem narychlo udělanou papírovou značku a těšil se pohledem. Nádhera. Doufám jen, že i další náhodní pozorovatelé si nález vychutnají pouze pohledem. Tyhle houby do košíku nepatří, dělají přeci radost nám všem," dodal houbař a amatérský fotograf Vlach.

Mohlo by vás zajímat: Rekonstrukce mostu ve Velkém Březně jde pomalu. Co ji na počátku zdrželo?